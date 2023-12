25/12/2023 - Economía

Bolivia exportó alimentos por un valor de $us 1.860 millones a octubre de este año

A octubre de este año, Bolivia exportó soya, girasol, carne de res, almendras y banana, por un valor de $us 1.860 millones, según el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

La autoridad gubernamental indicó que las exportaciones de más de 2,7 millones de toneladas (t) de soya y derivados alcanzaron a $us 1.530 millones al décimo mes del presente año.

“Debemos destacar nuestras exportaciones sobre todo del sector relacionado con las oleaginosas (…). Hemos exportado más de 2,7 millones de toneladas de soya y derivados en estos 10 meses marcando récords, con excepción del año 2022”, destacó.

Asimismo, las exportaciones de girasol alcanzaron a un valor de $us 110 millones. Las ventas externas de carne de res sumaron al menos $us 91 millones. La comercialización al mercado internacional de almendra llegó a $us 93 millones.

Este año, Bolivia se vuelve a consolidar como el principal país exportador de almendras. La Comunidad Andina (CAN) y el mercado de la China son los mayores demandantes de carne de res boliviana.

Entre tanto, las ventas de banano registran $us 36 millones, Argentina fue el principal mercado.

A esa lista de ventas externas de alimentos se suman otros como la chía, sésamo, leche en polvo entre otros, según la autoridad.

Entre enero y octubre de 2023, la balanza comercial de Bolivia alcanzó los $us 9.313 millones, un 20% más que el promedio alcanzado en los últimos ocho años, lo que demuestra un excelente desempeño del comercio exterior boliviano, afirmó el viceministro Blanco.