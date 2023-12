AMPLIAR Francisco: Nuestro corazón esta noche está en Belén

Gaza

Papa Francisco : "Jesús sigue siendo rechazado por la guerra"

"Nuestro corazón esta noche está en Belén, donde el Príncipe de la Paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra, con el rugido de las armas que aún hoy le impiden encontrar un hogar en el mundo", dijo el Papa en la homilía de la misa en San Pedro en Nochebuena.

Evocando "el contexto en el que nació Jesús" y el entonces "censo de toda la tierra", Francisco recordó que "mientras el emperador cuenta a los habitantes del mundo, Dios entra casi en secreto; mientras los que mandan intentan ascender entre los grandes de la historia, el Rey de la historia elige el camino de la pequeñez.

Ninguno de los poderosos se fija en él, solo algunos pastores, relegados a los márgenes de la vida social".

El Pontífice advirtió contra "el riesgo de vivir la Navidad con una idea pagana de Dios en la cabeza, como si fuera un amo poderoso en el cielo; un dios que se casa con el poder, con el éxito mundano y con la 'idolatría del consumismo'".

"Siempre vuelve la falsa imagen de un dios desprendido y susceptible -explicó-, que se porta bien con los buenos y se enoja con los malos; de un dios hecho a nuestra imagen, útil solo para resolver nuestros problemas y quitarnos nuestros males".

Para el Papa, "El, sin embargo, no utiliza una varita mágica, no es el dios comercial del 'todo a la vez'; no nos salva presionando un botón, sino que está cerca de cambiar la realidad desde dentro".

Sin embargo, observó, "¡cuán profundamente arraigada está en nosotros la idea mundana de un Dios distante y controlador, rígido y poderoso, que ayuda a su pueblo a prevalecer sobre los demás! Pero no es así: El nació para todos".

"Esta es la maravilla de la Navidad -indicó Francisco-: no una mezcla de afectos empalagosos y comodidades mundanas, sino la ternura sin precedentes de Dios que salva al mundo encarnándose".

"Miremos al Niño, miremos su cuna, contemplemos el pesebre, que los ángeles llaman la ïseñalï. Es, en efecto, el signo que revela el rostro de Dios, que es compasión y misericordia, omnipotente siempre y solo en el amor.

Luego, invitándonos a redescubrir la adoración, "que no es perder el tiempo", el Papa citó al escritor y filólogo británico Tolkien, autor de "El señor de los anillos".

"Un gran narrador de gestas épicas escribió a su hijo - recordó -: 'Te ofrezco la única gran cosa para amar en la tierra: el Santísimo Sacramento. Allí encontrarás el encanto, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino de todos tus amores en la tierra'".

También anoche, en el Angelus, deseando "una Nochebuena en oración, en el calor del afecto y en la sobriedad", Francisco recomendó: "¡no confundamos celebración con consumismo! Podemos, y como cristianos debemos, celebrar con sencillez, sin desperdicios y compartiendo con quienes carecen de lo necesario o de compañía".

