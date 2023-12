AMPLIAR El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, en conferencia de prensa.

20/12/2023 - Economía

Bolivia exportó hasta octubre por $us 9.313 millones,

Entre enero y octubre de 2023, la balanza comercial de Bolivia alcanzó los $us 9.313 millones, un 20% más que el promedio alcanzado en los últimos ocho años, lo que demuestra un excelente desempeño del comercio exterior boliviano, informó ayer miércoles el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

Sigue.

“Entre enero y octubre Bolivia tiene niveles de exportación que superan en un 20% a las realizadas en los últimos ocho años, y eso muestra que estamos en un excelente desempeño y lo continuamos teniendo”, afirmó en conferencia de prensa.

De acuerdo con los datos expuestos por la autoridad, desde 2015 el promedio de las exportaciones en los primeros 10 meses fue de alrededor de $us 7.000 millones y, este año, de enero a octubre, se llegó a los $us 9.313 millones.

“Eso quiere decir que estamos muy por encima de los promedios de los últimos años”, destacó.

En comparación con el año 2015, este año se tiene un crecimiento del 22%, con relación al 2019 un 25%, y con el año 2020 un 69%, casi el doble de las exportaciones.

“Si bien las exportaciones a octubre de 2023 son $us 9.313 millones, aún están por encima de las exportaciones del año 2021, donde teníamos $us 9.104 millones, muy por encima de las exportaciones del año 2020 donde se tenía $us 5.510 millones, y superior a todos los anteriores años”, ponderó Blanco.

En los últimos tres años, destacó, Bolivia marcó un récord en exportaciones, sobre todo de productos no tradicionales, como manufacturas, que actualmente representan más del 52% del total de las ventas al exterior.

“Antes de 2015, el 51% de las exportaciones bolivianas eran hidrocarburos, en estos momentos el 52% de nuestras exportaciones ($us 4.809 millones) son manufacturas, lo que demuestra que Bolivia en estos tres últimos años cambió su matriz exportadora, ya no predomina el gas, ahora la mayor parte de las exportaciones se concentra en manufacturas, a eso se suma la agricultura con un 5%”, explicó.

Actualmente, los hidrocarburos representan solo el 19% del total de las exportaciones y los minerales el 24%.

En materia de déficit comercial, Blanco rechazó las versiones de políticos y analistas que afirman que Bolivia tendría, a octubre, un importante déficit.

“Quiero hacer ver que el déficit ronda los $us 177 millones, un valor bastante pequeño en relación a los déficits comerciales que tuvimos el año 2015, 2016 y 2017”, indicó.

Apuntó que, si se compara el indicador, por ejemplo, con el año 2017 y 2019, es cinco y cuatro veces inferior el déficit comercial que se tiene en relación a este año.

“Este déficit de $us 177 millones se puede explicar netamente con las importaciones de bienes de capital. Bolivia, de enero a octubre, compró una mayor cantidad de bienes de capital orientados a la industrialización y desarrollo productivo que se traducirá en ingresos y fuentes de empleo”, resaltó.