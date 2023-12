AMPLIAR Lula y el ministro de la Casa Civil, Rui Costa

Lula pide que las acciones del gobierno se agreguen en una sola marca

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió, ayer miércoles, que las acciones del gobierno se consoliden en una sola marca, para crear una referencia entre la población. La información proviene del ministro de la Casa Civil, Rui Costa, después de la última reunión ministerial del año, coordinada por Lula, en el Palacio del Planalto .

Sigue.

Por la mañana, al abrir la reunión, el presidente dijo que "todavía hay defectos" en la gestión y que hablaría con los ministros sobre "algunas cosas que arreglar" para los próximos años.

“Una de las cosas que se observa, son 75 programas [lanzados en 2023], y lo que el presidente quiere que hagamos, a principios de año, es agregar este conjunto de acciones para que tengamos marcas y evitar lo que llamamos el efecto aerosol en la gestión pública; un conjunto de acciones que, si se realizan de manera dispersa, no crean una marca, no crean una referencia y no crean identidad entre la población”, afirmó el ministro Rui Costa.

“Esto lo ajustaremos, incluso en línea con la comunicación, para que estas acciones se consoliden como marca. En varias áreas de gobierno tenemos acciones que, obviamente, tienen que ser realizadas por diferentes entidades, pero se pueden agregar en una sola marca”, explicó.

Según Rui Costa, 2024 será un año de entregas, después del lanzamiento de este conjunto de 75 programas en 2023. Es necesario crear un cronograma para que Lula presente acciones en las 27 unidades de la federación en el primer semestre del año. debido a las elecciones municipales del segundo semestre. Los ministros de Estado también deben intensificar sus viajes por todo Brasil.

Entre las entregas, el ministro citó obras fundamentales de abastecimiento de agua, especialmente en el Nordeste, proyectos de infraestructura vial y obras escolares de tiempo completo. Para Rui Costa, además de los beneficios directos, se trata de obras que se materializarán en el calentamiento de las cadenas productivas y la generación de empleos e ingresos para la población.

Rui Costa dijo que, a finales de este año, el gobierno está trabajando para anunciar las obras incluidas en dos ejes del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Seleções, el macrodrenaje y la protección de taludes. Según él, se priorizaron las ciudades con antecedentes de inundaciones y deslizamientos de tierra.

“Debemos adelantar el anuncio a este año. Como es sabido, a finales de diciembre, a pesar de este periodo de sequía por El Niño y la escasez de agua que estamos viviendo, se pronostican fuertes lluvias a finales de diciembre y principios de enero, recurrentes en el tiempo, y por ello quisimos anunciarlo con antelación, eligiendo ya las ciudades”, dijo.

El PAC Seleções tiene como objetivo atender proyectos prioritarios presentados por alcaldes y gobernadores en áreas esenciales como salud, educación, infraestructura social y urbana y movilidad. En la primera etapa están previstas inversiones por 65,2 mil millones de reales .