AMPLIAR La investigación fue realizada por la Asociación Comercial de São Paulo (ACSP)

20/12/2023 - Economía

Brasil: Más del 40% de los consumidores tiene intención de ir de compras en Navidad

Una encuesta realizada por la Asociación Comercial de São Paulo (ACSP) revela que el 42,8% de los encuestados en el país (1.647) tiene intención de hacer compras para Navidad, mientras que el 35,9% no tiene intención de hacer regalos y el 21,3% aún está indeciso.

Sigue.

Entre los que piensan comprar, el 33,6% pretende gastar más que en 2022, mientras que el 41,8% quiere pagar una cantidad menor. La encuesta de intención de compra navideña muestra que la mayoría (60,5%) pretende gastar entre R$ 150 y R$ 450.

Según la ACSP, en comparación con el año pasado, hubo una reducción significativa de quienes expresaron intención de comprar y un ligero aumento de quienes no tenían intención de comprar. También se produce una reducción significativa de quienes pretenden gastar más, así como del importe medio del gasto previsto.

“El empeoramiento de los resultados respecto a la encuesta del año pasado podría explicarse por la desaceleración de la actividad económica y el elevado nivel de endeudamiento de los hogares, en un contexto de tipos de interés aún elevados, que acaba reduciendo la renta disponible para el consumo, que cada vez tiene más más centrado en elementos más esenciales”, destaca la ACSP.

La investigación señala también que la mayoría de las compras deben realizarse en grandes cadenas minoristas (41,1%) y presencialmente (57,1%). Entre los rubros destacados, ropa, calzado y accesorios (45,4%) siguen siendo los principales de la lista. Sumados a otros de uso personal (joyas, bisutería y perfumes), representan el 75,9% de las intenciones de compra.

También ocupan un lugar destacado juntos otros artículos típicos como muñecos, otros juguetes, adornos y adornos, árboles y tarjetas de Navidad y comida para la cena de Navidad (78,4%). Las intenciones de compra más bajas incluyen celulares, computadoras, notebooks , tablets y electrodomésticos, como televisores, microondas, estufas, refrigeradores y lavadoras, con un 19,3%.

CNDL y SPC Brasil

Otra encuesta, realizada en colaboración con la Confederación Nacional de Gerentes de Tiendas (CNDL) y el Servicio de Protección de Crédito (SPC Brasil), indica que más de 132,9 millones de consumidores deberían ir a comprar durante este período, inyectando R$ 74,6 mil millones en la economía. Los principales destinatarios del regalo serán los hijos (60%), la madre (48%), el cónyuge (44%) y el hermano (28%).

Entre los que no van a hacer regalos, el 27% dice que no tiene dinero, el 17% no le gusta o no tiene la costumbre y el 15% está endeudado y priorizará el pago de deudas. Además, el 64% tiene intención de comprarse regalos. Se estima que 104,6 millones de personas lo compran como regalo.

Los principales métodos de pago de los consumidores para las compras navideñas serán: Pix (47%), tarjeta de crédito a plazos (44%), efectivo (34%) y tarjeta de débito (31%). Según los consumidores, el 48% tiene intención de pagar a plazos, el 41% afirma que, aunque puede pagar en efectivo, prefiere pagar a plazos para garantizar un excedente de dinero, y el 34% opta por esta forma de pago para poder comprar mejores regalos. .

Según respuestas de 755 consumidores de 27 capitales brasileñas, las tiendas físicas son la forma preferida de realizar compras: el 76% tiene intención de comprar de esta manera. Las principales tiendas son los grandes almacenes (38%) y los centros comerciales (31%). El 50% pretende realizar compras online, lo que representa 81,4 millones de consumidores.

La manicurista Valquíria Neves fue a una tienda de la Rua 25 de Março a comprar regalos para sus cuatro nietos y no limitó el número de juguetes que pensaba llevar ni el monto que pensaba gastar.

“Nunca sabemos lo que quieren, pero sé que a uno le gustan los Power Rangers, a otro le gustan los Pokémon, al otro le gusta una colección de hadas que he visto por aquí. Y luego el resto vendrá a mi mente. Para ellos yo no ahorro, no, realmente gasto”, afirmó.

También afirmó que este año está comprando más que en 2022, porque trabajó mejor y las finanzas se lo permiten, además de haber ahorrado para prepararse para las compras navideñas. “Este año busqué precio y calidad. Si buscas, puedes encontrar ambos”, comentó. Valquíria también dijo que sólo los nietos recibirán regalos. “A mi hija le daré dinero y ella podrá ver lo que quiera. Por mi parte, no voy a comprar nada”.

La artesana Ingrid Souza da Silva decidió comprar dos juguetes para cada uno de sus dos hijos. Para ella, 2023 también tendrá un Papá Noel más generoso que el año pasado, también debido a mejores oportunidades de venta para sus artesanías. “Este año fue mejor, hubo buen dinero. Así puedo comprarles algo mejor. Creo que mi compra será de poco más de R$ 300 y pensé que sería mejor comprar en la tienda que en Internet”.

El director de la tienda, Ondamar Ferreira, ya ha notado un aumento del movimiento en vísperas de Navidad y por eso cree que el objetivo de crecimiento de las ventas del 8% al 9% respecto al año pasado, cuando hubo una expansión del 3% respecto a 2021, se cumplirá. lograrse en 2023. “Estamos preparados para satisfacer todas las demandas. Todo nuestro stock lo compramos para Navidad, pero nos sobra mucho del Día del Niño”, dijo.

En opinión de Ferreira, esta Navidad no será “de souvenirs”, a diferencia de años anteriores. “La gente está comprando mejores regalos que el año pasado, son productos con mejor valor añadido, con un ticket medio considerable, por lo que al final el resultado de ventas es mejor”.

Ferreira también da un consejo a los consumidores: hacer compras con antelación y no dejarlas para el último momento. “Esperamos más tráfico los viernes, sábados y domingos, por lo que incluso para nosotros es un poco más difícil brindar toda la atención que esperamos brindar a nuestros consumidores. Además, a medida que se acerca la Navidad, muchas cosas se agotan y las reposiciones recién se hacen el año siguiente, porque los fabricantes ya han cerrado sus actividades”.

Fuente: Agencia Brasil