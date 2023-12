14/12/2023 - Tafí Viejo

Presentarán un anuario sobre teatro tucumano

Este viernes, a las 20.30, la Casa de la Cultura de Tafí Viejo será el epicentro de la presentación del esperado libro "Paisaje Indomable. Anuario Teatral Tucuman 2022". Compilado por Marcos Acevedo y con el prólogo de Valeria Mazzoni, ambos referentes de la escena teatral local.

El libro, editado por Tafí Viejo Ediciones, perteneciente a la Subsecretaría de Vinculación Estratégica, es el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación que busca capturar la efímera naturaleza del teatro. Marcos Acevedo, también encargado de la presentación, destacó “la necesidad de crear estrategias para registrar y documentar la vida teatral tucumana”.

En las palabras preliminares del libro, Acevedo afirma: "Con esta intención surgió esta propuesta de documentar la vida teatral tucumana intentando poner en valor nuestro quehacer, su gravitación en el campo cultural provincial, su relevancia en la constitución de nuestra identidad y el afán de generar lazos que fortalezcan los vínculos entre los hacedores teatrales entre sí y con sus públicos."

Para la realización de este anuario, se consultaron diversos medios de comunicación local, así como las redes sociales de los grupos involucrados, programas de mano y consultas personalizadas con referentes y responsables de cada obra, sala y/o evento. El objetivo era capturar de manera rigurosa la actividad escénica que abarca toda la provincia.

Mazzoni, autora del prólogo, resaltó la relevancia del libro no sólo como un archivo y testimonio, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre los mecanismos de conservación y gestión de la memoria cultural de la región. En sus palabras, Mazzoni destaca: "La relevancia de libros como este no radica solamente en lo que ofrece en tanto archivo y testimonio sino – y no menos importante – en la oportunidad que representa para pensar en los mecanismos de conservación y gestión de nuestra memoria cultural."

El libro estará disponible para su descarga en www.tafiviejoediciones.com.ar, permitiendo que alcance a un público más amplio y contribuya a la preservación de la rica tradición teatral de la provincia.