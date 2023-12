AMPLIAR El gobierno dice que las nuevas reglas promueven la igualdad fiscal

13/12/2023 - Justicia

Lula con veto parcial a la ley que grava a las sociedades offshore y a los superricos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó con veto la ley que modifica el Impuesto a la Renta (IR) que grava a los fondos de inversión cerrados y a las rentas obtenidas en el exterior a través de sociedades offshore . Publicada en el Boletín Oficial de la Unión ayer miércoles, la Ley nº 14.754/2023 entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

La ley prevé tributación o aumento de tasas a los fondos de inversión que tienen un solo accionista (fondos exclusivos) y a las inversiones en sociedades offshore , que son empresas ubicadas en el extranjero que invierten en el mercado financiero. La regulación de las nuevas normas será responsabilidad del Servicio de Ingresos Federales.

Según Palácio do Planalto, las nuevas normas, que tuvieron su origen en un proyecto de ley presentado por el propio gobierno federal, promueven la igualdad fiscal, proporcionan eficiencia económica y están “en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales”, además de “poner fin a la práctica de posponer indefinidamente el pago del Impuesto sobre la Renta sobre intereses y otros ingresos, estrategia frecuentemente adoptada por personas con alto poder adquisitivo”.

Veto y fiscalidad

El veto presidencial eliminó una sección que definía las bolsas de valores y los mercados extrabursátiles como “aquellos que operan como sistemas de comercio multilaterales centralizados”. La justificación presentada por el gobierno fue que la ley “dejaría fuera de la regulación a otros participantes que pueden operar con sistemas de negociación bilateral”.

La tributación de los fondos exclusivos será la misma que la de los demás fondos. Com isso, os super-ricos pagarão o “come-cotas” (recolhimento periódico do Imposto de Renda) a partir de 2024 de 15% sobre o rendimento para fundos de longo prazo, sendo 20% no caso dos investimentos de até 1 ano ( corto plazo). Los fondos se gravarán cada 6 meses.

Actualmente, sólo 2.500 brasileños invierten en fondos exclusivos, que suman R$ 756 mil millones en activos y representan por sí solos el 12,3% de la industria de fondos de Brasil.

En cuanto a los fondos extraterritoriales , muy utilizados por inversores superricos que entregan activos en el extranjero para que terceros los gestionen, el proyecto prevé una carga anual del 15% del IR a partir de 2024. La tributación se realizará una vez al año, el 31 de diciembre.

Hoy en día, cualquiera que tenga dinero en el extranjero sólo paga el 15% de IR sobre la ganancia de capital cuando el dinero regrese a Brasil.

Fideicomisos

El texto sancionado introduce una regulación de la tributación de las inversiones financieras realizadas en el extranjero por particulares, incluidos los fideicomisos (contratos de fideicomiso utilizados para gestionar herencias familiares).

Según Planalto, se prevé una regla de transición para la migración del antiguo régimen al nuevo, “incluyendo un descuento en la tarifa para quienes se adhieran”.

“Además, los ingresos de la nueva tributación, a partir de 2023, se destinarán inicialmente a financiar la corrección de la banda de exención del impuesto sobre la renta a dos salarios mínimos, vigente desde mayo de 2023. En los años siguientes, una parte de los Ingresos continuará para apoyar esta corrección, mientras que el resto contribuirá al objetivo fiscal del gobierno”.