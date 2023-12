AMPLIAR Estudiantes y sus telefonos

12/12/2023 - Consulta

Rio quiere ampliar la prohibición de los teléfonos móviles en la escuela; pregunta de pedagogos

La ciudad de Río de Janeiro lanzó ayer una consulta pública para recabar opiniones sobre la prohibición del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como tabletas , portátiles y relojes inteligentes durante todo el horario escolar. Desde agosto está vigente un decreto municipal que impide a los estudiantes utilizar este equipo dentro de las aulas. En la consulta pública se escuchará a la sociedad civil sobre ampliar esta medida para incluir recesos y descansos.

El municipio afirma ser el primero del país en adoptar las medidas recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su Informe de Seguimiento de la Educación Global 2023. El documento fue publicado en julio. Contactada por Agência Brasil , la UNESCO afirmó que, en ningún momento, hubo una recomendación para prohibir el uso de teléfonos celulares o cualquier otro equipo tecnológico en las aulas.

Según la entidad, el informe fue elaborado por un grupo de investigadores independientes y plantea un debate sobre el tema. "El uso de teléfonos móviles en el aula, cuando es excesivo y no se aplica con fines pedagógicos, puede traer algún daño al aprendizaje de los estudiantes. Es importante capacitar a los profesores y también orientar a los estudiantes para que utilicen los teléfonos móviles en el aula sólo con fines pedagógicos" .

El informe difundido por la UNESCO tiene una serie de conclusiones. Informa que hay poca evidencia del valor agregado de la tecnología digital en la educación y que la tecnología evoluciona más rápido de lo que es posible evaluar. También señala que el derecho a la educación es cada vez más sinónimo de derecho a la conectividad, aunque todavía existe una gran desigualdad en el acceso a internet. Aún así, el informe reconoce que, en muchos lugares del mundo, la tecnología digital ha hecho posible ampliar el alcance de los recursos de enseñanza y aprendizaje.

Hay otras conclusiones notables: los profesores a menudo se sienten poco preparados e inseguros para impartir clases utilizando tecnología, mientras que el contenido digital es producido por grupos dominantes y beneficia principalmente a estudiantes educados de países ricos. Una preocupación se refiere a la seguridad de los datos: una encuesta mostró que el 89% de los 163 productos tecnológicos recomendados durante la pandemia de covid-19 tenían la capacidad de recopilar información de los niños. Finalmente, el informe afirma que casi una cuarta parte de los países han prohibido el uso de teléfonos móviles en las escuelas.

En Río, el decreto firmado en agosto por el alcalde Eduardo Paes definió que los estudiantes deben mantener sus dispositivos tecnológicos guardados en la mochila durante las actividades docentes. Sólo podrán ser utilizados bajo la autorización y orientación del docente, con fines pedagógicos. Sin hacer mención específica a ningún tipo de sanción, el decreto otorga al docente la responsabilidad de adoptar medidas para el cumplimiento de las normas, debiendo contar con el apoyo del equipo directivo de la unidad docente.

En la página web del ayuntamiento cualquiera puede dar su opinión sobre la ampliación de la prohibición de descansos y esparcimiento. Al anunciar este lunes (11) el lanzamiento de la consulta pública, el secretario municipal de Educación, Renan Ferreirinha, defendió la ampliación. "Creemos que la escuela es un lugar de interacción social, donde los niños tienen que ir a interactuar con sus amigos, a jugar, a correr, a divertirse. Si mantienen su teléfono celular, están aislados en su propia pantalla", dijo. dicho. .

Renan Ferreirinha evaluó que hay una epidemia de distracciones con el uso excesivo del celular y de las redes sociales y señaló que varios estudios asocian la adicción a los dispositivos digitales con menor curiosidad, baja autoestima, casos de depresión y otros trastornos mentales. "No puede ser normal que un niño tenga un ataque de ansiedad porque no puede estar sin usar su teléfono celular. No podemos quedarnos mirando cómo sucede esto", añadió.

Ponderaciones

Publicado el pasado martes (5) por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el informe del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Pisa) 2022 mostró que los estudiantes que utilizan dispositivos digitales entre cinco y siete horas al día obtuvieron una puntuación media más baja en las pruebas. Por otro lado, reveló que, cuando se usan correctamente, los celulares mejoran el rendimiento escolar. Además, indicó que la prohibición no siempre es efectiva: los estudiantes de países donde el uso del teléfono celular está prohibido en la escuela no han desarrollado la capacidad de utilizar el dispositivo de manera más responsable.

La pedagoga Rosemary dos Santos, investigadora de la Facultad de Educación Baixada Fluminense, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (Uerj), critica la prohibición. Evalúa que la escuela necesita discutir y problematizar las cuestiones que se plantean en la sociedad. En su opinión, prohibir es esconder el problema bajo la alfombra.

"Es inútil. Los estudiantes utilizarán sus teléfonos móviles ocultos. Y la escuela tendrá que actuar en esa lógica de vigilancia y castigo. Las tecnologías hoy estructuran la sociedad. Hoy es imposible vivir sin acceso a Internet. Internet es un ser humano "Es cierto. Si no tienes acceso, estás excluido socialmente. Casi todo lo que haces es a través de la tecnología. Haces pagos a través de internet, descargas un archivo PDF para estudiar", observa. Según el investigador, prohibir es reconocer que no se puede dialogar sobre un tema que está presente en la vida social.

"¿El estudiante lo usará en todas partes, menos en la escuela? ¿Qué lugar en la escuela es ese que deja de discutir lo que todos viven? El uso excesivo no ocurre porque el estudiante usa el celular en la escuela, sino porque lo usa". En todas partes. Los problemas que surgen de este uso deben ser problematizados en el aula. No es el uso en la escuela lo que puede generar depresión o llevar al estudiante a contenidos inapropiados. Es el uso en la sociedad. Y la escuela es un "Es un lugar adecuado para esta discusión. Si el uso excesivo de la pantalla crea problemas, la escuela necesita discutirlo", insiste.

Rosemary llama la atención sobre un documento publicado en 2014, también por la UNESCO. Titulado Lineamientos de políticas para el aprendizaje móvil, enumera experiencias positivas y destaca la importancia de la educación tecnológica. Según el investigador, existen varias posibilidades de uso de dispositivos digitales que involucran proyectos de lectura, podcasts , producción de videos, entre otros. "La escuela necesita promover esto entre los estudiantes. Tengo un proyecto para discutir en el aula temas que aparecen en las redes sociales: racismo, homofobia, fenómenos de cibercultura", explica.

Capacitación

Para Gilberto Santos, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia (UnB), realizar una consulta pública sobre cualquier tema es positivo porque refuerza el funcionamiento de la democracia. Pero también opina sobre la prohibición.

"El uso eficaz de los teléfonos móviles en el aula depende intrínsecamente de las calificaciones de los profesores para hacerlo. La literatura técnica está llena de ejemplos de usos interesantes y creativos de los teléfonos móviles, como compañero del profesor, como elemento que dinamiza el proceso educativo. relación y establece una conexión entre lo que sucede en la escuela y lo que sucede fuera. Sin embargo, todos los ejemplos requieren formación docente", observa.

Gilberto lamentó que Brasil no haga inversiones para capacitar a los docentes en el uso de la tecnología en el aula. "Sin una formación adecuada, la tecnología, sea la que sea, puede acabar interponiéndose. Y, en este caso, puede acabar siendo mejor prohibirla, lo cual es una pena. La solución es invertir en la cualificación de docentes, capacitándolos para utilizar la tecnología en el aula para contribuir a la formación de ciudadanos más integrados con la propia sociedad tecnológica".

Según el investigador, la escuela puede ser un aliado en la prevención de los trastornos mentales asociados a la tecnología. "Lo que provoca estas enfermedades es el uso indeterminado y adictivo de estos dispositivos, que transforman a las personas en pequeños robots, que sólo frecuentan redes sociales sin sentido y portales y sitios web que no contribuyen a su formación. Esto es lo que provoca la ansiedad, lo que provoca la sensación de "Perderse en el océano. La escuela puede demostrar que es posible utilizar la tecnología de maneras interesantes. Pero esto siempre dependerá de la acción del profesor".