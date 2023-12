12/12/2023 - Casa de Gobierno

Jaldo garantizó el pago de sueldos, el aguinaldo y el aumento para estatales

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió ayer, en una rueda de prensa desde Casa de Gobierno, al pago de sueldos a fin de año. Además, destacó los planes Interzafra que brinda la Provincia para los trabajadores rurales.

Durante estos 40 a 50 días, con medidas que son de público conocimiento, medidas de austeridad, hemos podido no solo pagar noviembre, sino que pagaremos diciembre, el aguinaldo y los $40.000 antes de Navidad”, sostuvo Jaldo. Además, adelantó: “vamos a pagar el 20% de diciembre antes de fin de año y hasta el 8 de enero saldaremos diciembre”.

“Estamos haciendo un esfuerzo de casi $170.000 millones a $180.000 millones porque eso hay que sumarle los $40.000 de diciembre que los pagamos en esta semana y, de nuevo, en enero”, afirmó el Gobernador.

En esa línea, destacó la firma de un convenio para garantizar el pago de los planes Interzafra, destinados a los trabajadores rurales que quedaron excluidos del Programa Nacional Intercosecha por no reunir los criterios establecidos. La asistencia será por los meses de diciembre y enero.

“La Provincia está haciendo un esfuerzo muy grande y sabemos también que tenemos ayudar a los trabajadores del sector privado. La zafra azucarera, la actividad citrícola y otras actividades de la industria alimentaria terminaron y hoy no están trabajando, por lo cual se ha logrado un interzafra a nivel nacional que no contiene a todos los trabajadores, porque hay algunos que no califican, ya sea por su antigüedad”, explicó Jaldo.

En ese contexto, el Gobierno de la Provincia brinda el interzafra provincial “para aquellos trabajadores que no son contenidos a nivel nacional”, cerró Jaldo.

“Tenemos un presupuesto equilibrado"

“Hicimos un presupuesto realista, en el que reforzamos a Educación, Salud y Seguridad. Pero también los hemos recortado, para el año que viene, en más de $200.000 millones. De 1.8 billones a 1.6 billones. Primero, hicimos el cálculo de recursos que vamos a tener en el año 2024 y recién, determinando la proyección de los recursos, hemos procedido a distribuir los recursos en las diferentes áreas”, precisó Jaldo.

El Primer Mandatario recordó que fueron eliminados ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y subdirecciones. “Eliminamos más de 400 asesores con rango de secretario y subsecretario, a personal que había sido designado los últimos 60 días y que no prestaban ningún tipo de servicio, y que no tenían sentido de ser reincorporados al Estado provincial”.

Con esas medidas, Jaldo valoró: “hoy tenemos un presupuesto equilibrado y pudimos asumir los compromisos salariales, tener y abastecer de insumos a nuestros hospitales, reparar nuestras escuelas y comprando equipamiento para la Policía de Tucumán”.