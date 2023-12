AMPLIAR Mujeres marchando ayer en Rio

10/12/2023 - DDHH

Marchas por todo el país piden el fin de la violencia contra las mujeres

Marchas en 30 ciudades de Brasil y del exterior marcaron, ayer domingo (10), el final de 21 días de activismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

Sigue.

En Brasil, el evento fue promovido por el Grupo Mujeres de Brasil, liderado por Luiza Helena Trajano, para movilizar alianzas de inversión en prevención y también para garantizar vidas libres de violencia para mujeres y niñas.

El tema de la campaña ONU 2023 es: Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

En Río de Janeiro, la caminata se realizó en Aterro do Flamengo, en el sur de la ciudad. En declaraciones a Agência Brasil , la líder del Comité de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas del Grupo Mujeres de Brasil en Río de Janeiro, Marilha Boldt, celebró el compromiso de las mujeres en la lucha, que incluye delegadas, fiscales y jueces.

“Seguimos luchando diariamente para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. No aceptamos que sigan los feminicidios, que la violencia siga existiendo. Todavía tenemos mucho subregistro. Necesitamos mejorar y evolucionar mucho. La participación de toda la sociedad aquí representada es muy importante para que podamos dar visibilidad a la causa", dijo Marilha, quien también es fundadora del Proyecto Superación de la Violencia Doméstica.

Cifras alarmantes

Dados do Dossiê Mulher 2023, produzidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), revelam que em 2022, no estado do Rio de Janeiro, 43.594 mulheres foram vítimas de violência psicológica, ou seja: a cada hora, 14 mulheres sofrem algum tipo de violência en el estado. Más de 125 mil mujeres fueron víctimas de violencia doméstica y familiar, 111 mujeres fueron víctimas de feminicidio y se otorgaron 37.741 medidas de protección urgentes.

En relación a datos nacionales, el boletín de la Red de Observatorios de Seguridad muestra que una mujer es víctima de violencia cada cuatro horas. El año pasado, 1.437 mujeres murieron víctimas de feminicidio en el país, el 61,1% de ellas negras.

“Las cifras son alarmantes y preocupantes y, de hecho, todavía tenemos muchas subnotificaciones, lo que no representa toda la realidad brasileña. Por lo tanto, aún nos queda mucho por hacer”.

Destaca que el desarrollo de políticas públicas es muy importante, porque muchas personas creen que la violencia contra las mujeres es solo una agresión física cuando, en realidad, la violencia psicológica es mucho más temprana.

“Si ella puede darse cuenta de que está sufriendo violencia psicológica, podrá romper (este ciclo) antes de que se convierta en violencia física y, de esta manera, podremos salvar más vidas”.

Movilización

Promovida con el apoyo de los departamentos municipales y estatales de la Mujer, la campaña de este año tiene como objetivo movilizar alianzas en Brasil para invertir en la prevención de la violencia.

La secretaria municipal de Políticas y Promoción de la Mujer de Río de Janeiro, Joyce Trindade, destaca que la violencia contra las mujeres es una dura realidad que afecta a miles de familias.

“Si queremos transformar este escenario, necesitamos concientizar a nuestra población y abordar este tema en todos los espacios. La lucha para combatir la violencia debe ser colectiva, ya que cuidar a una mujer significa cuidar a toda la sociedad”.

Para la secretaria estatal de la Mujer, Heloisa Aguiar, es necesario romper el ciclo de violencia lo más rápido posible, ante el primer signo de agresión de una pareja.

“No esperen a que los ataques empeoren. Habla con alguien de confianza, busca ayuda."

Heloisa informa que los centros especializados de atención a la mujer, denominados CEAM y CIAM, cuentan con apoyo jurídico, psicológico y social para acoger y ayudar a mujeres en situación de violencia, ya sea física, moral o patrimonial.

Se puede acceder a toda la red de apoyo gubernamental a través de la aplicación gratuita Rede Mulher.