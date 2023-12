AMPLIAR Arce acompañado por la canciller Celinda Sosa

07/12/2023 - Cumbre en Rio

Arce plantea una lucha regional contra el narcotráfico y pide al Mercosur concretar acuerdos con China

La lucha contra el narcotráfico debería ser encarada de manera regional, de lo contrario se podría “perder la batalla”, advirtió eln presidente Luis Arce, ayer jueves, durante su intervención en el Encuentro de Jefes de Estado de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Río de Janeiro, Brasil.

Sigue.

“Hay un problema que nos está agobiando siempre a la región, que es el tema del narcotráfico, que hoy por hoy a complicado inclusive figuras políticas en varios países nuestros, ya claramente ha evidenciado eso que, la lucha individual contra este flagelo ya no es solamente de un país”, afirmó el presidente.

El mandatario manifestó su preocupación de que el narcotráfico esté en muchos países y sostuvo que la lucha contra el tráfico de drogas y la crisis climática deben ser “de carácter de tipo de regional”.

“Podemos perder la batalla, es algo que realmente a nosotros nos preocupa”, añadió.

Asimismo, explicó que este flagelo causó que muchos países sean estigmatizados por años, lo que, derivó inclusive en perjuicios financieros.

“Hemos sido estigmatizados por muchos años nuestros países. No solamente estoy hablando de Colombia, de México, en su momento de Bolivia, (sino) de otros países.

Tiene complicaciones económicas porque poco a poco, en el momento en que todas esas mafias internacionales empiezan a tener injerencias en el plano político y económico de nuestros países, esto puede redundar en serios problemas como lo hemos visto en otros países”, advirtió.

En el encuentro, representando a Bolivia también están presentes, los ministros de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa; y de Economía, Marcelo Montenegro, entre otras autoridades, de acuerdo con los datos oficiales.

A fines de noviembre, el pleno del Senado de Brasil aprobó el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur y lo remitido al Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva para su promulgación. De esta forma se completó el proceso de incorporación plena, toda vez que Argentina, Paraguay y Uruguay ya habían dado su visto bueno.

Jugar carta de China

Sobre acuerdos internacionales con países externos a la región, Arce planteó “jugar las cartas inteligentemente” y avanzar en un acuerdo con China, ante la demora del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que ya lleva más de 20 años sin concretarse.

“Estamos frente a dos bloques y hay que saber jugar las cartas inteligentemente para aprovechar de estos dos bloques emergentes y tener el mejor de los resultados para nuestros países”, indicó durante su intervención en la 63 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en Rio de Janeiro.

En su debut como miembro pleno del Mercosur, Arce consideró que “inclusive hasta como estrategia puede servir para que la Unión Europea reflexione” y vea que, “si nosotros nos abrimos al otro bloque (China), ellos (la Unión Europea) se van a dar cuenta que pueden perderlo todo si es que no flexibilizan algunas de sus posiciones conservadoras que las hemos visto durante años”.

“Yo creo que tiene que ser una labor paralela que no solo se quede y estemos avanzando en la línea de la Unión Europea, sino, paralelamente, hay que avanzar con la China. No creo que la fila india ayude en estos casos porque la coyuntura es totalmente diferente, los tiempos están avanzando a paso apresurado”, reflexionó.

Iniciadas en 2000, las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea debían cerrarse hasta el 6 de diciembre, sin embargo, factores externos lo impidieron.

El último traspié se relaciona con las elecciones argentinas. Buenos Aires informó a los integrantes del Mercosur, el 22 de octubre, que no tomaría decisiones al respecto antes de que asumiera Javier Milei.

De acuerdo con informaciones de prensa, eso condujo a que el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovkis, suspendiera su asistencia a la cumbre de Río de Janeiro que se celebra este jueves.

Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el tratado de "anticuado” e "incoherente”.

Sobre estas negociaciones, Arce recordó en el plenario del Mercosur que “para nadie es desconocida la posición conservadora que tiene Europa, especialmente en algo que todos coincidimos acá: Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia tienen algo que es fundamental en sus economías, que es la parte agrícola y allá (en Europa) lo que más han precautelado durante todos estos años es su agricultura”.

“Entonces, es muy difícil poder llegar a acuerdos en esa línea, estamos frente a un neoproteccionismo que se está dando luego de una globalización que en su momento estuvo en el auge en los años 90 y principios de los años 2000”, explicó.

Dijo que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inauguró esta “etapa del neoproteccionismo al cerrar su país, al tomar medidas en contra de sus propias empresas, sino volvían a su país, en esa suerte de neoproteccionismos que hay que saberlo entender”.

Desde su perspectiva, Europa y Estados Unidos “se van a cerrar, pero los países que se están abriendo son los países miembros del BRICS (Brasil, Suris, China y Sudáfrica)”

“Por eso Bolivia ha solicitado formalmente formar parte de los países BRICS, porque pensamos que es un bloque que está más abierto al diálogo, que está más abierto a escuchar las posiciones de países como nosotros, que no es una posición cerrada y no solamente es China, yo me animo a decir la India, los propios rusos, pese al conflicto bélico que se tiene, son una opción para nuestros países”, enfatizó.

A China la definió como una “muy buena opción para mejorar” y “avanzar en el desarrollo”. Pero, además, recordó “la solidaridad” que la nación asiática brindó a Bolivia como a varias naciones de América Latina durante la pandemia del Covid-19.

“Fue un país que ha visto que países de América Latina necesitaban de ese hermano mayor en esos momentos en que estábamos padeciendo una pandemia que estaba acabando con nuestras economías y con la salud de nuestra gente”, recordó.

En esta 63 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur se dio la bienvenida a Bolivia como miembro pleno y firmó un acuerdo comercial con Singapur, el primero con un país asiático.

Además de Arce, acudieron a la cita, organizada por el anfitrión Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou.