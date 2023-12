AMPLIAR Mujeres guaraníes piden cese de la violencia

Originarios de Río Grande do Sul viven en disputa entre grupos criminales

Los días 10 y 11, el Ministerio de los Pueblos Indígenas y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) consultarán a la comunidad guaraní y kaingang, que habitan en la Tierra Indígena Cacique Doble, en el noroeste de Rio Grande do Sul, cerca de la frontera con Santa Catarina, que ha sido escenario de violentas disputas entre grupos indígenas rivales que luchan por el liderazgo de la reserva.

En nota enviada a Agência Brasil , la fundación informó que el objetivo de la consulta es discutir el tema de la “representación democrática de la comunidad” con los aproximadamente 815 indígenas que viven en la reserva de 4.400 hectáreas, aprobada en 1991 como Unión. zona de disfrute exclusivo indígena. Cada hectárea equivale aproximadamente a las medidas de un campo de fútbol oficial. Empleados del Ministerio y de la Fundación ingresarán al territorio indígena acompañados de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista con Agência Brasil , el abogado y miembro del Consejo Indígena Misionero (Cimi), Roberto Liebgott, afirmó que parte de los habitantes de las tierras indígenas son rehenes de grupos organizados que, además de arrendar tierras ilegalmente, son sospechosos de vínculos con otras actividades delictivas.

“Es una situación grave”, dijo Liebgott, al comentar las causas y consecuencias de la disputa que se prolonga desde hace más de un año; Provocó al menos dos muertes y cambió la rutina del municipio. “La población indígena de Cacique Doble se ha convertido en rehén de grupos organizados que arriendan tierras y tienen vínculos con otras prácticas criminales. Es una comunidad extremadamente oprimida que no ve salida”, añadió Liebgott, uno de los contribuyentes al Informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, que publica anualmente el consejo indígena vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

Como informó Agência Brasil este martes (5), el conflicto en la zona indígena se prolonga desde hace algún tiempo , pero se intensificó a partir de agosto de 2022, cuando cuatro habitantes de la reserva fueron baleados. A pesar de que la Fuerza Nacional de Seguridad Pública ha estado presente en la región desde septiembre del año pasado y la Policía Federal ha realizado al menos un importante operativo para tratar de “restablecer el orden público e investigar la autoría y circunstancias de sucesivos delitos graves”, la disputa continuó más allá de los límites de las reservas.

La semana pasada, al menos 12 personas tuvieron que ser hospitalizadas debido a una pelea generalizada durante la inauguración de un tradicional evento navideño. Las autoridades locales atribuyeron la confusión a los mismos dos grupos que se disputan el liderazgo de la tierra indígena y el ayuntamiento ordenó la suspensión de eventos públicos que promuevan aglomeraciones en la ciudad. Las escuelas incluso suspendieron clases y reprogramaron eventos académicos.

El pasado lunes (4), una niña de 13 años murió tras ser alcanzada por un proyectil durante un tiroteo en el interior del territorio indígena. Otras dos personas, un adolescente de 15 años y un joven de 23, también fueron baleados y hospitalizados. “Sólo desearía que alguien hiciera algo, [ya que] es muy difícil para nosotros [en el interior de las tierras indígenas]. Se filma todos los días, todas las noches”, dijo la tía del adolescente muerto. El tiroteo se produjo dos días después de que más de una docena de casas fueran incendiadas en la reserva. Cuando los bomberos voluntarios fueron llamados, afirmaron que no tenían seguridad para ingresar a la zona y combatir las llamas.

También según Roberto Liebgott, la situación del Cacique Doble tiene raíces históricas , siendo una de las consecuencias de la desintegración social de los pueblos originarios. “En un momento dado, el SPI [Servicio de Protección al Indígena, organismo federal que, en 1967, dio origen a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas – Funai], comandado por militares, comenzó a influir y otorgar poder sobre algunos indígenas. tierras. En algunas comunidades, esto formó una estructura de poder basada en la estructura militar. Al mismo tiempo, en algunos territorios se forjó una cultura de arrendamiento de tierras, con inquilinos ejerciendo un fuerte poder económico sobre la comunidad”, destacó el abogado, recordando que la práctica está prohibida, ya que las tierras indígenas pertenecen a la Unión.

“Sin embargo, el contrato de arrendamiento no dejó de existir. Y no sólo en Cacique Doble, que es reflejo de todo este contexto histórico. En Cacique Doble se usurpó el liderazgo y el control del territorio pasó a ser absoluto. Los dirigentes privatizaron toda la superficie cultivable de tierras indígenas, destinándola al arrendamiento, a la explotación de granos como maíz, trigo y, especialmente, soja, y determinando quién puede y quién no sembrar cultivos”, añadió Liebgott, recordando que el PF las investigaciones reforzaron las sospechas de que la disputa por el liderazgo de las tierras indígenas está asociada con otras ilegalidades, como la formación de milicias privadas; tráfico de drogas y contrabando de armas; semillas agrícolas y pesticidas. “Y la comunidad local está sometida a esta realidad de extrema violencia y vulnerabilidad, tal como ocurre en otras partes del país”.

Mediante correo electrónico, la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública informó que, a solicitud del gobierno estatal, se amplía el plazo para que el personal de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública permanezca en el municipio, apoyando posibles acciones de la PF para preservar el orden público. .por otros 90 días, a partir del 1 de diciembre. También según el ministerio, “el Ministerio de Pueblos Indígenas ya ha destacado la necesidad de que el gobierno actúe para buscar soluciones a los conflictos existentes y garantizar la seguridad de las comunidades”.

“Será necesaria una intervención duradera, no puntual, ya que sólo así será posible crear un ambiente de apaciguamiento y promover, entre los pueblos indígenas, un debate sobre el uso de la tierra y las estructuras internas de poder”, reflexionó Roberto Liebgott. .

Agência Brasil contactó al ayuntamiento de Cacique Doble y está esperando respuesta. El informe también está a la espera de una posición del gobierno de Rio Grande do Sul.

Fuente: Agencia Brasil