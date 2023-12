AMPLIAR La propuesta de acuerdo tiene un neto corte colonial

05/12/2023 - Cumbre en Rio

Sociedad civil del Mercosur discrepa con la Unión Europea

Neocolonial. Así caracterizaron representantes de la sociedad civil el acuerdo con la Unión Europea en el primer día de la Cumbre Social del Mercosur, el pasado lunes, en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro. El texto base creado en 2019, tras más de 20 años de negociaciones, es considerado injusto y desigual, al contener disposiciones que favorecen una jerarquía en las relaciones entre sudamericanos y europeos, en detrimento de los primeros.

Sigue.

En la mesa de debate realizada por la tarde, Raiara Pires, del Movimiento por la Soberanía Popular en Minería (MAM), defendió la terminación de las negociaciones en curso y la construcción de otro acuerdo, sobre bases diferentes. Un texto que tenga en cuenta la unidad del conocimiento popular y académico y permita un desarrollo cualitativo y equitativo entre las naciones.

“En un acuerdo de esta magnitud, apenas un año es insuficiente para revisar el texto inicial presentado por desgobiernos anteriores. Un nuevo comienzo sería más estratégico en esta relación desigual de fuerzas. Es necesario fortalecer y mejorar nuestro poder de negociación. Los intercambios entre naciones siempre han ocurrido, pero de todos modos no es necesario realizarlos. Podemos asumir una posición de soberanía y fortalecer este gobierno para tener una posición orgullosa”, defendió Raiara.

Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (Rebrip), tiene un pensamiento similar. Al intervenir durante la Cumbre Social, afirmó que el acuerdo actual hace inviable la integración de los pueblos, pues tiene elementos que favorecen la competencia entre los países sudamericanos. Y que, por tanto, hay que empezar de cero, en lugar de mantener el texto actual e intentar únicamente una política de reducción de daños.

“Los movimientos sociales de nuestro lado del Atlántico y los europeos se han acercado, porque quieren discutir acuerdos sobre nuevas bases, que no sean sólo comerciales. Los temas de solidaridad entre personas y sostenibilidad deben tener prioridad. Entonces, ¿por qué insistir en un acuerdo que refuerce la característica primario-exportadora de las economías sudamericanas y no buscar otro modelo de integración?”, cuestionó Adhemar.

Participación de la sociedad civil

El secretario ejecutivo adjunto de la Secretaría General de la Presidencia, Flávio Schuch, celebró la reanudación del Mercosur Social y la posibilidad de retomar el diálogo directo entre el gobierno federal y representantes de la sociedad civil. Dijo que es necesario ampliar los debates sobre temas que aquejan a los gobiernos y pueblos de América del Sur.

“La posibilidad o no de un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea es directamente proporcional a la posibilidad de escuchar las aspiraciones de la sociedad civil. El Presidente Lula ha sido muy insistente en la necesidad de retomar la participación efectiva de la sociedad. El acuerdo de 2019 se construyó sobre otras bases que ya no interesan a Brasil. El país quiere negociar, pero la Unión Europea también necesita escuchar y negociar las cuestiones medioambientales, la agricultura familiar y las cuentas públicas. No queremos celebrar un acuerdo que de ninguna manera signifique la desindustrialización de nuestro país”, afirmó Schuch.

El embajador Philip Fox-Drummond Gough, director del Departamento de Política Económica, Financiera y de Servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló algunos puntos que han sido más sensibles para el gobierno brasileño en las negociaciones con la Unión Europea.

"En lo que respecta a los bosques, por ejemplo, insistimos en que podemos utilizar nuestros mecanismos para controlar la deforestación. En términos de política industrial, la atención se centra principalmente en las cuentas públicas. Pensamos que algunos sectores debían ser excluidos. Uno de ellos, ya aceptado por los europeos , es el sector de la salud. Ya hemos tenido el trauma del Covid-19, y nuestra conclusión es que debemos tener libertad para las políticas públicas en el área de la salud. Y estamos examinando otros sectores para excluir del acuerdo, como las tecnologías de redes. ", dijo el embajador.