04/12/2023 - Narcotrafico

Sebastián Marset: "Búsquenme nomás, yo no voy a entregarme"

El uruguayo Sebastián Marset , acusado de narcotráfico , dijo que no va a entregarse "nunca" y que no se siente "acorralado" a lo que "se ríe" de las autoridades en una declaración en la que ironiza sobre pedir "permiso" para volar. sus helicópteros en Paraguay, según trascendió el pasado domingo.

El prófugo de la Justicia, sobre el que rige una alerta roja de INTERPOL , envió un mensaje de audio para el programa de televisión uruguaya "Santo y Seña", al que brindó una entrevista cuya última parte fue emitida este domingo.

"Dejar claro que nunca hablé de entregarme, eso no está ni estará en negociación, tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado. Tampoco era negociación", declaró al Canal 4. Con esta afirmación, contrarió la versión brindada al programa el 26 de diciembre, cuando mencionó la posibilidad de llegar a algún acuerdo con la Fiscalía de Uruguay por sus familiares, también requeridos por la INTERPOL.

Marset está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas por lo que es buscada por Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En su última entrevista, lanzó una crítica a "la mafia de la política", que -dijo- "no es justa", ya que en todos los países los liderazgos políticos "hacen lo que quieren" y, alegó, están "bastante en complot" contra él.

"Búsquenme nomás, yo no voy a entregarme nunca y tampoco me siento acorralado como dicen, me río nada más", sentenció el detenido en Emiratos Árabes Unidos a multas de 2021 por portar documentación paraguaya falsa, y liberado tras obtener un pasaporte uruguayo en un trámite que provocó renuncias de altos funcionarios en su país.

"El próximo año sabrán si soy ángel o demonio. La mafia de la política es la peor, la más traicionera, pero les dejo claro que no les tengo ni un poquito de miedo", añadió.

Por último, emitió un comentario de burla hacia las autoridades de Paraguay, que negaron haber detectado o autorizado el vuelo de los helicópteros que -según la periodista uruguaya que viajó junto a un abogado del prófugo para la entrevista- Marset dispuso para trasladarla hacia donde se encontrado.

"Pedirle disculpas a Paraguay que salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso, me olvidé de pedirles permiso, la próxima les aviso antes", manifestó entre risas.

ama (efe, la diaria, última hora)