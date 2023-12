AMPLIAR Lula y Ursula von der Leyen de la UE, sin acuerdos

03/12/2023 - Economía

UE y Mercosur pueden terminar sin acuerdo, dicen Lula y Fernandez

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , admitió ayer domingo que las actuales negociaciones para el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) pueden fracasar y que si ello no ocurrirá por falta de voluntad. de los paises suramericanos.

"Si no hay acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad", señaló Lula en una rueda de prensa en Dubai, antes de embarcar para Berlín donde iniciará una visita oficial. "Lo único que tiene que quedar claro es que no dicen más que es por culpa de Brasil y por culpa de Sudamérica", agregó.

Según Lula, los responsables de que el acuerdo no salga son los países ricos que no quieren hacer concesiones y siempre quieren ganar más.

En especial, el mandatario brasileño se refirió a Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron, en una rueda de prensa dada el sábado en el marco de la cumbre del clima (COP28) dijo que se oponía al acuerdo, declaraciones con las que prácticamente cerraron las posibilidades. de que hubiera luz verde sobre el tema.

Lula reiteró a la prensa que Francia es un país proteccionista que busca que los "millones" de pequeños productores que puedan vender sus productos y por eso "creó un obstáculo" para el acuerdo. "Y nosotros ya no estamos colonizados. Somos independientes. Y queremos que nos traten con el respeto de los países independientes que tienen cosas para vender", dijo a la prensa.

En este sentido, Lula dijo que los productos de los países del Mercosur también tienen un precio y lo que se busca es "un cierto equilibrio".

"Si no hay acuerdo, al menos quedará claro quién tuvo la culpa de que no hubiera acuerdo", apuntó.

Canciller de Argentina: no hay condiciones para firmar acuerdo

Por su parte, el saliente canciller de Argentina, Santiago Cafiero, dio por tierra con las expectativas levantadas la semana pasada por Lula, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de cerrar el acuerdo durante la cumbre del Mercosur que tendrá lugar desde el 6 de diciembre en Río de Janeiro.

"Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo", enfatizó Cafiero sobre el pacto, arduamente negociado -con pausas incluidas- desde hace más de 20 años.

Después de dos décadas de arduas conversaciones, en 2019 la UE y el Mercosur alcanzaron un acuerdo político general para sellar el pacto, dejando pendiente la resolución de algunos aspectos técnicos.

Pero esa discusión se complicó por la aparición de nuevas demandas a ambos lados de la mesa, en particular las relativas a cuestiones medioambientales de la UE.

El Mercosur celebrará su cumbre semestral entre los próximos 6 y 7 de diciembre en Río de Janeiro y esperaba anunciar la conclusión positiva de las negociaciones con la UE en esas fechas.

jc (efe, afp)