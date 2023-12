AMPLIAR Día en Respuesta al VIH

30/11/2023 - En General

Día en Respuesta al VIH: lejos del final de la pandemia

Según datos de AHF Argentina, el 46% de los nuevos resultados de VIH reactivos son considerados diagnóstico tardíos. A 42 años del primer caso de sida en el mundo, a pesar de los avances científicos, los intereses económicos y la falta de voluntad política, hacen que esta pandemia parezca interminable.

Hace más de 42 años que el mundo convive con el VIH y parece ser que la eliminación de la transmisión y el fin de las muertes asociadas a la infección están lejos. A pesar de los avances científicos, es doloroso decir que el sida es la pandemia que aún no termina. Es por eso que este 1 de diciembre en el Día en Respuesta al VIH, AHF Argentina realizará actividades de prevención y testeos rápidos para VIH en diferentes puntos del país. En particular, en la ciudad de Rosario, en Plaza San Martín de 9 a 17 h., se mostrará la posibilidad de realizar el “Test and Treat” (posibilidad de ofrecer tratamiento antirretroviral el mismo día del diagnóstico de infección por VIH) implementando dispositivos de diagnósticos en el mismo lugar conocidos por sus siglas en inglés “PoC”.

Este evento tiene como objetivo ser un espacio que acercará la atención a cada persona, promoviendo el acceso al conocimiento sobre su estado serológico, junto a un equipo médico, bioquímico y consejeros. Aquellos que se acerquen, podrán realizarse un test rápido de VIH y conocer el resultado en tan sólo 15 minutos. Además, a las personas con un resultado positivo se les ofrecerá en el mismo lugar la realización de la determinación de su carga viral y CD4 a través de los dispositivos m-PIMA (Carga Viral) y PIMA (CD4). Con estos resultados, los médicos allí presenten podrán definir cual es el mejor tratamiento para esa persona y ofrecérselo.

De esta manera, quienes obtengan un resultado reactivo, podrán acceder a la medicación en el mismo día, luego de confirmar el resultado y considerar el CD4. Se busca llevar adelante el proceso integral de atención de las personas que reciben su diagnóstico mediante el test rápido “Test&Treat” (prueba y tratamiento). Así se facilita el acceso a un diagnóstico a tiempo y al tratamiento en el día, un proceso que de manera tradicional puede demorar en promedio 30 días.

Según los últimos datos relevados por AHF Argentina, en el país el 46% de los resultados reactivos es menor a 350 CD4, lo que indica un diagnóstico tardío. “Conocer el diagnóstico de manera temprana es fundamental para el acceso a un tratamiento antirretroviral oportuno que pueda frenar el avance de la infección y evitar su transmisión. Creemos que completar el proceso de Test&Treat es un punto fundamental en la respuesta al VIH, y parte de lo que llamamos “Prevención combinada”, indicó Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de VIH de AHF Argentina. “La prevención combinada es una estrategia que propone garantizar la oferta integral de servicios y adecuarlos a la realidad de cada persona”, agregó.

Actualmente, muchas personas viven con VIH sin conocer su estatus serológico, el acceso a un diagnóstico es imprescindible para que la infección pueda ser tratada y llegar al I=I (Indetectable, por lo tanto, Intransmisible). “Es la primera vez que en un espacio abierto y comunitario donde se brinda la oportunidad de hacerse el testeo de VIH, se ofrezca confirmarlo en el momento en caso de ser reactivo y recibir la atención necesaria, incluyendo la entrega de medicación adecuada” expresó Dr. Miguel Pedrola, Director Científico para América Latina y Caribe de AIDS Healthcare Foundation.

De acuerdo con datos de ONUSIDA, actualmente hay 2.2 millones de personas que viven con VIH en América Latina y el Caribe y hasta 27 mil fallecieron por causas relacionadas al VIH en la región. Vidas que pudieron salvarse si hubiesen tenido acceso a implementos de prevención, información, diagnóstico y el tratamiento. Por otra parte, el ritmo de transmisiones de VIH se redujo de 1.5 a 1.3 millones de 2021 a 2022. Aunque es un avance, está casi 1 millón por encima del objetivo mundial que son 500.000 nuevas infecciones cada año.

Tenemos sólo siete años para alcanzar el objetivo de 2030 de poner fin al sida como amenaza para la salud mundial. Las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales deben abordarse con urgencia. En una pandemia, las desigualdades no hacen sino exacerbar el peligro para todos. De hecho, el fin del sida sólo puede lograrse si plantamos cara a las desigualdades que lo impulsan.

En nuestro país, AHF Argentina realizará más de 40 actividades en diferentes puntos del país junto a organizaciones aliadas. Para conocer cada una de ellas y el punto de testeo más cercado, se puede ingresar en https://testdevih.org/dia-en-respuesta-al-vih-lejos-del-final-de-la-pandemia/