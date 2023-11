29/11/2023 - Previsible

Milei adelantó que se viene un período de "estanflación"

El presidente electo advirtió que las medidas que pondrá en marcha para alcanzar un "reordenamiento fiscal" van a "impactar negativamente en la actividad económica". También aclaró que "la única billetera que va a estar abierta" será la del futuro Ministerio de Capital Humano, que saldrá a "dar contención a los caídos".

El presidente electo Javier Milei adelantó este miércoles que los integrantes del próximo gabinete "ya están todos definidos" pero sus nombres "se conocerán oportunamente", por "una cuestión estratégica", el día de su asunción, el próximo 10 de diciembre.

"Ya está todo definido solo es cuestión de esperar para anunciar las cosas. Es una cuestión estratégica de cuándo se anuncian las cosas", afirmó este miércoles en declaraciones al programa El Observador FM 107.9.

Al regresar este miércoles de su gira por Estados Unidos, Milei confirmó que el próximo ministro de Economía será Luis 'Toto' Caputo, al tiempo que anunció que Daniel Scioli seguirá siendo el embajador en Brasil mientras que Gerardo Werthein será embajador en Washington.

Sobre el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el líder de La Libertad Avanza (LLA) dijo que el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, "está trabajando sobre eso" pero no quiso confirmar nombres

Consultado sobre quién sería el vocero presidencial, Milei no quiso confirmar si será el analista y consultor económico Manuel Adorni, tal como mencionan versiones periodísticas.

"Estamos trabajando para poner allí a una persona que esté a la altura de las circunstancias", dijo sobre el reemplazante de la periodista Gabriela Cerruti

En cuanto a las precisiones sobre la conformación del organigrama del Estado, el mandatario electo sostuvo que "la Secretaría de Comercio Interior no tiene que hacer eso de regular precios. Me parece una aberración eso. Voy a liberar todos los precios que pueda, porque hay algunos que todavía no puedo por las bombas que dejó este gobierno".

Tampoco quiso adelantar los nombres del presidente del Banco Central, el titular de la AFIP y la AFI, y del próximo titular del ministerio de Defensa, pero aclaró que "ya están definidos".

Con respecto al rol que podría ocupar el economista Federico Sturzenegger a cargo del futuro ministerio de Modernización, Milei señaló: "Me gustaría que forme parte de nuestro equipo porque tengo una gran valoración personal por él y además porque hizo una obra de arte con las desregulaciones. Ojalá lo pueda incorporar. Sería un gran aporte".

En cuanto a la continuidad de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil, consideró que el dirigente justicialista "ha hecho un muy buen trabajo en la embajada. El presidente Alberto Fernández era muy hostil con las definiciones contra - el ex presidente brasileño- (Jair) Bolsonaro, pero Scioli logró igual pilotear la situación".

Finalmente, Milei adelantó que "en área muy delicadas vamos a poner dirigentes con perfiles técnicos".