26/11/2023 - Talanoa

El cumplimiento del Acuerdo de París va más allá de la Amazonía, dice informe

Brasil no está preparado para enfrentar el cambio climático. El hallazgo está en el informe Política Climática por Inteiro, un documento del Instituto Talanoa, una organización civil independiente, con sede en Río de Janeiro, oficina en Curitiba y colaboradores radicados en São Paulo y Brasilia.

El amplio estudio evalúa las políticas climáticas, nacionales y sectoriales y muestra que, a pesar de los avances logrados en 2023, como la reducción del 22% de la deforestación en la Amazonía, “el país enfrenta inmensos desafíos en áreas como la transición energética y la agricultura”.

El informe fue entregado a los ministros de Hacienda, Fernando Haddad; de Minas y Energía, Alexandre Silveira; y Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, y también será compartido con el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, y con parlamentarios de la Cámara y del Senado Federal, según expertos.

“La deforestación es un defecto nacional y debemos ponerle fin, por nuestro bien, pero eso no lo soluciona. Necesitamos una industria baja en carbono, para resolver el tema de la transición energética y la agricultura, que actualmente es el segundo sector emisor”, dijo la presidenta del Instituto Talanoa, Natalie Unterstell, en entrevista con Agência Brasil .

El documento indica que antes de la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP28), que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Brasil todavía tiene mucho que hacer para cumplir sus compromisos climáticos con el Acuerdo de París, tratado internacional que surgió de la COP21, en 2015, en la capital francesa.

Los expertos identificaron 17 avances llamados firmes, ocho iniciales, 15 áreas sin avances y un área con regresión en materia de políticas públicas y cambio climático en Brasil en 2023. Para la presidenta del Instituto Talanoa, Natalie Unterstell, el control de la deforestación en la Amazonía y el La creación del mercado regulado de carbono son dos puntos principales de evolución en el camino hacia la reducción de emisiones.

Entre los avances, el documento destaca el crecimiento del 86% en las actuaciones de fiscalización ambiental, de 3.261 actas de infracción contra la flora por parte de organismos ambientales en 2020, que aumentaron a 6.077 en 2023, el incremento del 49,5% en el presupuesto autorizado para fiscalización que pasó de R De 78,1 millones de dólares en 2020 a 116,8 millones de reales en 2023, aunque sufrió una caída del 16% (19,5 millones de reales) entre 2022 y 2023.

Las acciones que es necesario mejorar incluyen una gobernanza inclusiva y participativa, de carácter nacional y no sólo federal, como la creación del Consejo Nacional de Emergencia Climática, la adaptación de la política de salud pública a los impactos climáticos, la consideración de los riesgos climáticos en el gobierno. PAC, tanto para evitar tecnologías no resilientes y ubicaciones vulnerables, como para priorizar las obras de adaptación, incluida la inclusión de la adaptación en la política de vivienda social y otras políticas sociales, como periferias y favelas, y urbanización.

“Lo que estamos viendo son todavía muchas intenciones. No tenemos instrumentos, por ejemplo, cuando miramos un área muy importante de la política pública, que es la vivienda social, la eficiencia energética, los paneles solares, todo esto es genial y muy positivo, pero no resuelve el problema. Necesitamos una inclusión social que, por ejemplo, tenga en cuenta que estamos sufriendo olas de calor y afronte de hecho el problema climático”, señaló.

Para el presidente del Instituto, son importantes acciones transversales que involucren a diversos órganos de gobierno, como propugnó la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva. Sin embargo, es necesario ponerlos en práctica. “Estamos viendo el comienzo de este desbordamiento [transversalidad] y por eso este informe es muy enfático en que tenemos que avanzar para construir políticas reales, porque de lo contrario quedará en el discurso”, afirmó Natalie Unterstell.

Según el documento, incluso en el escenario considerado deseable, Brasil podría llegar al año de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30), en noviembre de 2025, en Belém (PA), con la emisión de 250 millones de toneladas de CO2. y por encima del objetivo. El cálculo se basa en información gubernamental en las proyecciones utilizadas en el Plan Plurianual de Inversiones (PPA) para el período de 2024 a 2027. Pese a ello, el informe señaló que, según la proyección oficial, el próximo objetivo de 2030 puede alcanzarse incluso representando un límite de emisiones netas un 33% inferior al dato del último año disponible en las estimaciones oficiales (2020).

“El problema es que las emisiones están creciendo en varios sectores como la agricultura y la energía y la deforestación también en el Cerrado. Por tanto, no basta con reducir la deforestación en la Amazonia. Es necesario tener acciones en todos estos otros sectores. Sí somos capaces de cumplir esa meta, pero se necesita un esfuerzo que vaya más allá de la Amazonía y controlar la deforestación”, señaló y agregó. “Por eso llamamos a este informe Política climática en su conjunto”.

Os especialistas do relatório indicam que “a tendência de queda expressiva do desmatamento na Amazônia fará com que os setores de agricultura e energia se tornem a bola da vez da descarbonização, além de impor um olhar mais exigente para a proteção do Cerrado, exigindo esforços maiores en los próximos años".

Según el informe, los negociadores que participarán en la Conferencia de Dubai tendrán la responsabilidad de analizar la implementación de los objetivos presentados por los países firmantes del Acuerdo de París, evaluando la distancia entre las posibilidades de equilibrar el calentamiento global de 1,5°C y comenzando a trazar rutas de corrección. También en Dubai, Brasil “debería ocupar una posición clave en las negociaciones, ya que es el cuarto mayor emisor y presidirá la COP 30, cuando todos los países deberán presentar nuevos objetivos climáticos”.

Según Natalie, una agenda de corrección de rumbo será el punto central de la COP 28 que deberán definir los jefes de Estado y diplomáticos, especialmente con los diversos desastres climáticos que ocurren en todo el mundo. “¿Cuál es el enfoque que vamos a establecer? Ya tenemos objetivos de cero emisiones, tenemos objetivos nacionales, entonces, ¿qué hacemos para que estos objetivos se hagan realidad y se aceleren y para que eliminemos algunas barreras del camino? Esto es lo que está en juego y aquí hay un punto muy difícil pero importante, que también es el caso de Brasil, y es que no nos basta con aumentar las acciones positivas. Tenemos que lidiar con los factores de emisión, con el petróleo, el gas, el carbón, es difícil, pero es una conversación inevitable”.

El documento indica que parte del proceso de descarbonización de Brasil ya está en marcha a partir de documentos del gobierno brasileño que apuntan a la intención de reducir la deforestación en la Amazonía Legal a casi una cuarta parte en 2027. Sin embargo, según el estudio, si se logra el objetivo Si se logra una deforestación cero para 2030, tanto en la Amazonía como en la Mata Atlántica, más una caída del 17% en la deforestación en otros biomas, significará que el sector de uso de la tierra puede alcanzar emisiones netas negativas a principios de la próxima década.

El resultado se potencia, si sumado a estos parámetros el país restablece 4,8 millones de hectáreas de bosques nativos al 2030 y amplía en 4,4 millones de hectáreas la superficie de bosques homogéneos plantados, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se produciría del 63% al 80 %.

También según el informe, acciones como la restauración de bosques nativos y el aumento de áreas protegidas podrían llevar a la eliminación de 747 MtCO2e de la atmósfera en 2030. “Esto requiere la creación de una cadena de producción que incluya desde semillas y plántulas hasta logística y mano de obra. Y esta es la otra buena noticia: estamos hablando de la creación de empleo y de oportunidades de generación de ingresos, especialmente en el campo”, destaca Natalie.