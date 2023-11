AMPLIAR Los datos provienen de una encuesta de MapBiomas

24/11/2023 - Ecocidio

Brasil perdió el 16% de la vegetación herbácea y arbustiva en 38 años

Brasil ha perdido el 16% de su vegetación nativa no forestal en los últimos 38 años, lo que representa 9,6 millones de hectáreas de cobertura vegetal herbácea y arbustiva. Los datos proceden de un estudio inédito realizado por MapBiomas sobre esta vegetación, formada por pequeñas plantas sin estructura leñosa -hierbas y hierbas-, o con un tronco leñoso fino -arbustos.

La vegetación nativa, en general, ocupa el 64% del territorio brasileño, según el mapeo de MapBiomas de 2022. De este total, la mayoría corresponde a bosques (58%) y una fracción menor del territorio está ocupada por vegetación no forestal (6 %). Según la entidad, aunque minoritaria e infravalorada, la vegetación no forestal es muy importante por la gran diversidad de especies vegetales y animales que alberga y los servicios ecosistémicos que presta.

Este tipo de vegetación está presente en todos los biomas brasileños en diferentes formas, como formaciones de pastizales, campos inundados y zonas pantanosas y afloramientos rocosos. En total, esta cubierta vegetal ocupa 50,6 millones de hectáreas, lo que representa 1,4 veces más que el territorio de Alemania.

La conclusión de MapBiomas señala que el ritmo de deforestación de esta vegetación es similar al de las áreas forestales del país, considerando el mismo período, es decir, está siendo destruida rápidamente. “En los últimos 38 años, Brasil ha perdido el 16% de su vegetación natural no forestal, proporción similar a la pérdida de cobertura forestal [nativa] del 15%”, afirmó Júlia Shimbo, coordinadora científica de MapBiomas, en una nota.

“En términos absolutos, el Cerrado lidera la deforestación de vegetación herbácea y arbustiva, con 2,9 millones de hectáreas removidas. La Pampa, un bioma mucho más pequeño, tuvo una deforestación muy cercana en números absolutos: 2,85 millones de hectáreas entre 1985 y 2022. Pero en términos proporcionales, esto representó la impresionante cifra de pérdida de vegetación del 30% en relación a la que existía en 1985”, destacó. . Pampa fue el bioma que perdió proporcionalmente la mayor parte de esta cobertura vegetal.

Los diferentes tipos de cobertura vegetal no forestal, que cubren el 6% del territorio

Brasileños, son la vegetación predominante en el Pantanal y la Pampa. Las formaciones campestres, los campos inundados y las zonas pantanosas son los tipos de vegetación herbácea y arbustiva más abundantes en Brasil, representando el 95% del total.

Los estados con mayor proporción de vegetación no forestal son Rio Grande do Sul (26% del territorio), Roraima (20%) y Amapá (14%). Los que más perdieron este tipo de vegetación desde 1985 fueron Rio Grande do Sul (3,3 millones de hectáreas) y Mato Grosso (1,4 millones de hectáreas).

En el Pantanal, hubo una transición entre áreas naturales, con aumento de la superficie de vegetación de pastizales –no forestales–, debido a la reducción de campos inundados, áreas pantanosas y superficie de agua. Las áreas de vegetación no forestal representan el 61% de las áreas naturales de este bioma.

“Anualmente, y de acuerdo al pulso de inundaciones en la llanura, se observa una notable transición entre diferentes clases de vegetación herbácea y arbustiva, donde campos inundados y zonas pantanosas y el agua inundan o exponen áreas de campos naturales. La conversión de estas áreas naturales en pastos exóticos, en los últimos 38 años, suma más de 700 mil hectáreas”, destacó Eduardo Rosa, coordinador del equipo Pantanal de MapBiomas.

Los pastos exóticos son introducciones de especies de pastos no nativos del bioma donde se implementaron, a menudo originarios de otros países. Al no ser vegetación herbácea autóctona, pueden provocar daños en el suelo.