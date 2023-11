AMPLIAR Presidente pide a ministros no olvidar a Brasil en la reunión

23/11/2023 - Integración

Presidir el G20 es la mayor responsabilidad de Brasil, dice Lula

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió atención a sus ministros, durante la presidencia brasileña del G20 en 2024, para que no olviden que la prioridad del gobierno es la gestión del propio país. Para Lula, coordinar el grupo de las 20 mayores economías del mundo es posiblemente la mayor responsabilidad internacional de Brasil.

Sigue.

La presidencia brasileña en el bloque comienza el 1 de diciembre de este año y continúa hasta el 30 de noviembre de 2024. Lula habló, este jueves (23), durante la apertura de la reunión de instalación de la Comisión Nacional de Coordinación de la Presidencia del G20. , en el Palacio del Planalto.

“Todos tendrán muchas tareas, pero es importante que no olviden que fueron elegidos, designados ministros para gobernar Brasil, que por lo tanto la prioridad es el rol para el cual fueron elegidos, ser ministro. Significa que tendrán que trabajar más de lo que ya están trabajando, significa que tendrán que trabajar en dos o dos para que podamos satisfacer las necesidades organizativas del G20 y para que no se nos escape la pelota", afirmó. .

“Si este primer año [de gobierno] fue el año de reconstruir las cosas que tuvimos que reemplazar en Brasil, el próximo año es el año para salir a la carretera, visitar este país, hablar con alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y , sobre todo, hablando con la gente que espera que cumplamos con los intereses que establecieron durante el proceso electoral”, agregó el presidente.

La Comisión Nacional de Coordinación de la Presidencia del G20 fue creada en junio de este año y estará integrada por representantes de todos los ministerios, además del Banco Central y la Asesoría Especial del Presidente de la República.

“Es una tarea ardua, es la primera vez, no tenemos experiencia, vamos a adquirir experiencia con los que ya participaron en el G20”, dijo Lula, explicando que la coordinación del trabajo en Brasil será responsabilidad de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Hacienda.

Horario de trabajo

La agenda del G20 será decidida e implementada por el gobierno brasileño, con el apoyo directo de India, último ocupante de la presidencia, y de Sudáfrica, país que asumirá el mandato en 2025. Este sistema se conoce como troika y es uno de las diferencias del grupo en relación con otras organizaciones internacionales.

Es la primera vez que Brasil asume la presidencia del G20 desde su creación en 1999. El país estuvo presente desde el principio, cuando las 20 mayores economías del mundo se reunieron con el objetivo de buscar una solución a la grave crisis financiera que azota Sacudió todos los mercados y provocó la quiebra de un gran número de bancos y otras empresas.

En aquel momento, el grupo sólo reunía a ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. En 2008, para afrontar una nueva crisis financiera internacional, adoptó su formato actual, con jefes de Estado y de Gobierno. Hoy, el G20 reúne a 19 de las economías más grandes del mundo y a la Unión Europea. La Unión Africana también se convirtió en miembro permanente durante la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en agosto en Nueva Delhi, India.

Desde diciembre de este año hasta noviembre de 2024, se espera que Brasil organice más de 100 reuniones oficiales en varias ciudades del país, que incluyen alrededor de 20 reuniones ministeriales, 50 reuniones de alto nivel y eventos paralelos. El punto culminante será la 19ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 18 y 19 de noviembre de 2024, en Río de Janeiro.

El 13 de diciembre, Lula recibirá, en Brasilia, a representantes de la vía política, que es más amplia y donde se discuten políticas públicas, y de la vía financiera, cuestiones de financiación. Brasil propone un acercamiento entre estos dos órganos, para que trabajen de manera más coordinada.

La presidencia brasileña del G20 también creará un canal de diálogo entre jefes de Estado y de gobierno y la sociedad civil. Un gran evento de participación popular se realizará previo a la reunión de líderes en Río de Janeiro.

Como ejemplo, el Presidente Lula saludó la intención del Presidente de la Cámara, Arthur Lira, de celebrar una reunión de parlamentarias. "No dejaremos a ningún segmento de la sociedad fuera del debate del G20", afirmó Lula, anunciando que también se creará un grupo de trabajo sobre el empoderamiento de las mujeres.

Lira también estuvo en la reunión en el Palacio do Planalto, al igual que el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Ayer (22), el Presidente Lula participó en la Cumbre Virtual del G20, que marcó el final de la presidencia india del bloque, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. En la ocasión, anunció que la presidencia brasileña del G20 tendrá una iniciativa para la bioeconomía . Brasil también creará dos grupos de trabajo en el bloque , uno contra el hambre y la desigualdad y otro contra el cambio climático.

La presidencia brasileña del G20 tendrá tres prioridades, una de las cuales es la inclusión social y la lucha contra la desigualdad, el hambre y la pobreza. "Ya no es humanamente explicable que en un mundo tan rico, con tanto dinero cruzando el Atlántico, pueda haber tanta gente todavía pasando hambre", afirmó Lula.

La segunda prioridad es abordar el cambio climático, centrándose en la transición energética y promoviendo el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental.

“Esta tradición energética se presenta a Brasil como una oportunidad que no tuvimos en el siglo XX, de tener en el siglo XXI la posibilidad de mostrar al mundo que quien quiera utilizar energía verde para producir lo necesario para la humanidad, Brasil es el refugio seguro para que la gente pueda venir aquí a hacer sus inversiones y hacer de este país un país definitivamente desarrollado”, dijo el presidente.

Finalmente, Brasil defenderá la reforma de las instituciones de gobernanza global, que refleja la geopolítica del presente. Desde que asumió el cargo, en discursos en diversos organismos internacionales, Lula ha sostenido que el actual modelo de gobernanza, creado después de la Segunda Guerra Mundial, ya no representa la geopolítica del siglo XXI. Para el presidente, es necesaria una representación adecuada de los países que emergen en organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lula sostiene que es necesario abordar la deuda externa de los países más pobres. “[No es posible que estas instituciones sigan] funcionando como si nada hubiera pasado en el mundo, como si todo se hubiera resuelto muchas veces, instituciones que prestan dinero no con el objetivo de salvar al país que está pidiendo dinero prestado, sino para pagar deuda, no producir un activo productivo, en una demostración de que no se contribuye a salvar la vida de los países”, dijo, citando la deuda de Argentina con el FMI y la deuda de los países africanos que alcanza los 800 mil millones de dólares.

“Si no hay una nueva discusión sobre cómo financiar a los países pobres, no tendremos una solución, los ricos seguirán siendo ricos, los pobres seguirán siendo pobres y los que tienen hambre seguirán hambrientos”, afirmó.

Fuente: Agencia Brasil