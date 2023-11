22/11/2023 - Fuertes vientos

Las lluvias caídas en Tucumán no provocaron daños

El director de Defensa Civil de la Provincia, Fernando Torres, brindó detalles sobre los efectos de las tormentas que afectaron el martes por la noche y miércoles durante la mañana a Tucumán. Al respecto, el funcionario informó que no se produjeron daños.

Sigue.

Los acumulados de la lluvia, dijo Torres, no fueron de gran importancia y el registro máximo no superó los 40 milímetros. “Sí hubo lluvias intensas por momentos, pero no se prolongaron”, añadió.

Asimismo, remarcó: “estas lluvias causan algunos problemas, sobre todo en zonas urbanas, donde se acumuló agua en zonas bajas, pero que ha drenado”. La acumulación de agua “no causó mayores problemas y no hubo inundaciones ni anegamientos”.

Por otro lado, Torres informó que “los ríos estuvieron en su cauce y no hubo desbordes de canales”.

Los saldos de las tormentas fueron la caída de árboles en el sur de la provincia y el servicio eléctrico afectado en algunas zonas, donde se trabaja para restablecerlo.

Por último, Torres dijo que para el noviembre “se esperan más lluvias”, y que las temperaturas se mantendrán bajas, sin superar los 24 grados, con lluvias hasta hoy jueves.