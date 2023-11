AMPLIAR Otra versión sobre el desastre ecológico

20/11/2023

El Gobierno santiagueño denunció mortandad de peces en la cuenca del Salí-Dulce

Las autoridades provinciales se constituyeron como querellantes en una causa penal en la que sostienen que el hecho es el resultado "por el vuelco o derramamiento doloso de vinaza". Desde Tucumán atribuyeron el hecho a "causas naturales".

Las autoridades de la provincia de Santiago del Estero realizaron una denuncia penal y se constituyeron como querellantes en un caso de mortandad de peces en la cuenca de los ríos Salí-Dulce y esta semana esperan la adopción de una serie de medidas probatorias para conocer el origen e la misma, informó este lunes a Télam el fiscal de Estado, Raúl Abate.

A diferencia de lo expresado por funcionarios tucumanos, que adjudicaron esta mortandad masiva a factores relacionados con el cambio climático, el fiscal Abate dijo que hay quienes "quieren atribuir esto a un desequilibrio de la naturaleza", sin embargo "se asemeja muchísimo, casi diría que son idénticos, a la acción y el resultado con acontecimientos que han sucedido por el vuelco o el derramamiento doloso de vinaza en los cauces que tributan en el embalse" de Río Hondo.

La detección de kilómetros de costas con mortandad de peces se detectó la semana pasada, a "cinco kilómetros antes de la desembocadura del río Salí en el embalse de Río Hondo", explicó Abate, quien encabezó el recorrido por la zona junto al defensor del Pueblo, Lionel Suárez y el director de Asuntos Penales, Marcelo Acuña, entre otros integrantes del Sistema de Monitoreo.

"Hicimos la correspondiente denuncia penal, nos constituimos como querellantes y ahora estamos solicitando una serie de medidas probatorias que no se la puedo adelantar en razón de anticipar pasos y procesos, que necesitan de un cierto resguardo y recato", expresó Abate sobre la causa.

Y no dudó en puntualizar que esto "se asemeja muchísimo, casi diría que son idénticos a la acción y al resultado con acontecimientos que han sucedido por el vuelco o el derramamiento doloso de vinaza en los cauces que tributan en el embalse" de Río Hondo.



Y sostuvo que "por supuesto que eso se está estudiando, yo no puedo, a diferencia de cómo lo hacen funcionarios de Tucumán, determinar que la causa ha sido natural sin haber realizado ningún tipo de investigación sobre el hecho".

En cuanto a lo observado la semana pasada en la cuenca Salí-Dulce, dijo que la mortandad de peces era "muy grande y la consecuencia es muy gravosa".

"La mayoría de los peces muertos eran sábalos y éstos constituyen la base alimenticia del resto de los peces", sostuvo, quien consideró que eso también perjudica a la demás fauna ictícola del lago de Termas de Río Hondo.

También detectaron peces muertos de las especies dorado y bagre. Este último "es un pez muy resistente a los efectos que describe el funcionario tucumano como causa de la mortandad", explicó.



"En la Corte se estableció un procedimiento para el control de la contaminación, donde Tucumán permitía a través de una ley, que la provincia de Santiago del Estero, por intermedio de sus funcionarios, pudieran introducirse en las empresas azucareras y controlar el destino o el tratamiento que se le daba a la vinaza", detalló.

Y manifestó que "esto se mantuvo hasta este año y ahora nos encontramos con esta mortandad masiva de peces, que por supuesto algunos quieren atribuirle a un problema de la naturaleza, de contaminación natural. No hay que descartarlo, pero no creo que esta mortandad en la cantidad de peces que he visto se deba a esa única causa", concluyó Abate.