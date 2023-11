AMPLIAR El trabajo esclavo es un constante en tierras brasileñas

17/11/2023 - Economía

Brasil: Las víctimas de trabajo esclavo durante más de 20 años serán indemnizadas

Los hermanos Marinalva Santos y Maurozã Santos obtuvieron del Tribunal del Trabajo (Barra do Garças – MT) el derecho a una compensación económica por explotación de trabajo similar a la esclavitud en la Fazenda Canoeiro, en el sureste de Mato Grosso, a 510 kilómetros de Cuiabá.

Según el fiscal Állysson Scorsafava, del Ministerio Público del Trabajo (MPT), Marinalva y Maurozã, hoy de 47 y 53 años respectivamente, son explotados por la productora hortofrutícola, ubicada en la zona rural de la ciudad de Pontal do Araguaia, al menos desde 1998, cuando falleció su padre.

El MPT registró ante el tribunal que las víctimas no podían salir de la finca, no recibían salario, no disfrutaban de tiempo libre ni vacaciones, sufrían continuas agresiones, estaban mal alimentados y no tenían acceso a baño, ropa limpia y equipo de protección personal. . En el caso de Marinalva, existen denuncias de abuso sexual y apropiación ilegal del crédito del Beneficio de Pago Continuo (BPC), pagado desde el año 2000.

Los hermanos no saben exactamente cuándo empezaron a trabajar en la granja. “Presentaban un cuadro mental muy confuso”, recuerda el fiscal. Según Scorsafava, un informe del Centro de Referencia de Asistencia Social (Cras) de Pontal do Araguaia indica que las víctimas tienen “discapacidad intelectual”.

Fue a partir de las denuncias recibidas que Cras tomó conocimiento de la situación de las dos víctimas y llamó a la Policía Militar para su rescate, en diciembre de 2019. Además de los dos hermanos, también estaba Rafael dos Santos, hijo de Marinalva. Los tres trabajadores son negros.

Según lo publicado por el MPT en Internet, la Fazenda Canoeiro pertenece a Odete Maria da Silva y sus hijos Lucimar Justino da Silva y Vera Lúcia Justina Ataíde. En un acuerdo de conciliación en el Juzgado del Trabajo acordaron inscribir a los tres en una tarjeta de trabajo.

En el caso de Marinalva y Maurozã, el ingreso será del período comprendido entre el 08/11/1998 y el 03/03/2020. En el caso de Rafael, el periodo será del 21/12/2010 al 11/02/2020. El registro será en la función de servicios generales, con remuneración del salario mínimo nacional. También tendrán derecho al seguro de desempleo.

En nota, el MPT informa que para pagar indemnizaciones por derechos laborales y daños causados ​​a los trabajadores, los demandados acordaron vender el equivalente a un bushel de tierra (equivalente a 4,84 hectáreas en Mato Grosso) hasta enero del próximo año. Si el área no se vende, será embargada en subasta judicial. Por razones de seguridad de las víctimas, no se reveló el monto total que recibirán.