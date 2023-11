16/11/2023 - Salarios

Encuentro por paritarias entre el Gobierno y el sector de la salud

Referentes gubernamentales se reunieron con el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Reneé Ramírez.

Este jueves, en Casa de Gobierno concretaron nuevas reuniones técnicas con el sector de la salud pública, en el marco de las paritarias para los próximos meses que se están negociando.

Participaron del encuentro, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el secretario de Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín y con el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Reneé Ramírez.

El ministro de Gobierno y Justicia destacó la reanudación de las negociaciones con los representantes de los trabajadores: “Continuamos con las conversaciones de recomposición salarial para los meses de noviembre y diciembre. Hoy tuvimos la oportunidad de recibir a los representantes del Frente Gremial Estatal, la Unión de Gremios Estatales y con ATSA, comenzando con el sector de la salud. Mañana continuaremos con Sumar, Sitas y AME, también la sanidad”.

La metodología de trabajo, indicó Amado, es “la de escuchar cuáles son las inquietudes y las necesidades de los trabajadores”, y en ese sentido, “hay una preocupación generalizada de aquellos agentes que están en planta temporaria de no saber qué pasará después de las elecciones. Pero en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido claro de no hacer ajuste con los trabajadores, de no hacer despidos y tratar de trabajar en pase a planta permanente de todos estos agentes”.

Además, se refirió a los $40.000 del anticipo de paritarias: “está siendo cobrado y seguramente el día de hoy terminamos con todos los sectores para sentarnos a ver el año 2024, a partir de los primeros días de febrero”.

Los pedidos de los gremios, añadió, “se analizarán después de la ronda de conversaciones con todos los sectores para luego informar lo que el Gobierno puede asistir en materia de recomposición salarial”.

Por su parte, el ministro de Salud destacó: “comenzó la primera reunión de paritarias con ATSA y mañana seguimos con el resto de los gremios. Fundamentalmente, escuchamos algunas necesidades técnicas, requerimientos acerca del gremio y de los valores de incremento, que para la semana que viene debe haber algunas respuestas”.

Asimismo, el funcionario detalló que “todavía no hay ningún pedido de porcentajes”, pero “sí hay algunos pedidos con respecto al tema de agentes de traslado, agentes sanitarios y choferes”.

El secretario general de ATSA resumió que en el encuentro “se plantearon dos ejes fundamentales: el porcentaje al básico del trabajador y la aplicación de la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria”.

El referente precisó, además, que “no plantearon cifras”, pero se va “a analizar la inflación interanual y, a partir de la semana que viene, nos juntaremos con la parte técnica para ver que pedirá ATSA para noviembre y diciembre, y si es conveniente incluir enero, además de la parte de estabilidad laboral”.