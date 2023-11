AMPLIAR El uso de la red aumentó del 66,1% en 2016 al 87,2% el año pasado

09/11/2023 - Estadísticas

De cada 100 brasileños, 87 utilizaron Internet en 2022

El uso de Internet alcanzó el 87,2% de la población brasileña en 2022, un aumento de 21,1 puntos porcentuales respecto a 2016, utilizado por el 66,1% de la población. Los datos provienen de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2022 (Pnad), publicada ayer jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Hubo un aumento incluso en comparación con 2021, cuando el porcentaje de usuarios de la red global era del 84,7%. El estudio sólo consideró a personas de 10 años o más.

El crecimiento del acceso a Internet fue aún mayor entre las personas de 60 años y más. En 2022, había un 62,1% de usuarios, una tasa superior al 57,5% de 2021 y alrededor de 2,5 veces superior al 24,7% de 2016. En otras palabras, la proporción de personas mayores con acceso a la red aumentó de un cuarto a dos tercios de la población.

“Ha habido una expansión del uso de Internet entre las personas mayores, aunque sea el grupo etario con menor porcentaje de usuarios”, afirmó el investigador del IBGE Gustavo Fontes, destacando que el grupo etario con mayor uso es el de 20 a 29 años. (96,1%).

Según el IBGE, este aumento se debe a la evolución de las facilidades para el uso de esta tecnología y su difusión en el cotidiano de la sociedad.

El profesor jubilado Celso Ribeiro, de 65 años, dijo que internet le permite tener el mundo en sus manos. “La llegada del teléfono celular, con su multifuncionalidad y tecnología avanzada, fue una feliz coincidencia con este momento de mi vida, la jubilación. El teléfono celular me ayuda a superar la distancia física derivada de las dificultades de viajar en zonas urbanas. Literalmente tengo el mundo en mis manos y no me dejo fósil en los lenguajes de la juventud, porque el celular me pone en contacto con ellos todo el tiempo”.

Los hogares que utilizan Internet aumentaron del 90% en 2021 al 91,5% en 2022. De estos 68,9 millones de hogares con acceso a Internet el año pasado, el 14,3% contaba con algún dispositivo inteligente con acceso a Internet, como cámaras, parlantes, lámparas, aire acondicionado y refrigeradores.

Los hogares con banda ancha móvil aumentaron del 79,2% al 81,2% de 2021 a 2022, mientras que los de banda ancha fija aumentaron del 83,5% al ​​86,4%.

En las zonas rurales, el acceso a la red global creció del 74,7% al 78,1% en el período. En el área urbana, el porcentaje aumentó del 92,3% al 93,5%.

Razones

Las razones más citadas para no tener acceso a la red fueron que ningún residente sabía utilizar la tecnología, 34,8% en la zona urbana y 26,4% en la zona rural; no había necesidad, 28,5% en las ciudades y 19,6% en el campo, y el servicio de acceso era costoso, 28% y 30,6%, en las zonas urbanas y rurales, respectivamente. En el ámbito rural también destaca la falta de servicio disponible en la zona (15,2%).

Los principales motivos para utilizar Internet en Brasil son chatear mediante llamadas de voz o video (94,4%), enviar o recibir mensajes de texto, voz o imágenes (92%) y ver videos (88,3%). También se citaron el uso de redes sociales (83,6%), escuchar música, radio y podcasts (82,4%), leer periódicos, noticias, revistas y libros (72,3%), acceder a bancos y otras instituciones financieras (60,1%) y enviar o recibir correos electrónicos (59,4%).

Según la Pnad, el 93,4% de los usuarios utilizaba internet todos los días y sólo el 0,7% lo hacía menos de una vez por semana, es decir, había semanas en las que no utilizaba internet.

La investigación también mostró que existía una disparidad entre los estudiantes de colegios privados y públicos, en 2022. Mientras que los de colegios privados, el 98,4%, tenían acceso a internet, entre los alumnos de colegios públicos el porcentaje era del 89,4%, es decir, 9 puntos porcentuales por debajo.

Entre los estudiantes de escuelas públicas, el 26,7% utilizó una conexión gratuita en instituciones educativas o bibliotecas para acceder a Internet.

Televisión y radio

La forma preferida de acceder a Internet fue el teléfono celular (98,9%), seguida de la televisión (47,5%), la computadora (35,5%) y la tableta (7,6%). El acceso a través de ordenador y tableta cayó significativamente respecto a 2016, cuando los porcentajes fueron del 63,2% y el 16,4%, respectivamente.

La proporción de hogares con televisor cayó del 95,5% en 2021 al 94,9% en 2022. En 2016, esta tasa era del 97,2%.

“Las investigaciones han demostrado un declive gradual, aunque muy lento. Esto puede reflejar los hábitos de consumo y de ocio de la población, la forma en que la gente accede a los vídeos. Esto puede reflejar algún cambio paulatino de hábitos”, explica Fontes. “Pero la investigación no investiga esto exactamente. No preguntamos por qué no hay televisión”.