Comercientes y vecinos de Sao Paulo calculan pérdidas tras 3 días sin electricidad

El corte de energía, provocado por las lluvias registradas desde el viernes pasado, todavía perjudica al menos a 500 mil personas en São Paulo. La cifra se refiere a los usuarios atendidos por Enel, concesionaria que opera en la ciudad de São Paulo y en otros 23 municipios de la región metropolitana.

Los comerciantes de los barrios de la zona sur de São Paulo registran una importante pérdida de productos y clientes, mientras los residentes enfrentan alteraciones en su rutina.

Porto Maria Padaria, ubicada en Vila da Saúde, sufrió una pérdida enorme, ya que trabaja con una gran cantidad de productos perecederos. Los dueños del lugar tuvieron que cerrar las puertas hasta que regrese la luz y, por ello, pidieron a los empleados que se queden en sus casas, con excepción de algunos que ayudan a organizar la tienda, deshaciéndose de alimentos y bebidas en mal estado y sanitizando los estantes. piso, hornos y congeladores.

La tienda se quedó sin electricidad tras la explosión de un poste, poco después se restableció la electricidad en una parte de la Avenida Bosque da Saúde, donde se encuentra. Desde entonces, uno de los socios del establecimiento, el portugués Baltazar Lisboa, intenta contactar con Enel, que presta el servicio en la capital, sin que la empresa envíe un equipo a la dirección para solucionar el problema. La última vez que llamó, a principios de hoy, el encargado de la empresa le informó por teléfono que enviaría a alguien antes de las 10 de la mañana, lo cual no sucedió. En otras llamadas que hizo, pasó una hora y media en la fila esperando a un asistente.

Según Lisboa, el fin de semana es un período de mucha actividad en la panadería, lo que significa que perdieron muchos clientes, situación que lo desanimó aún más, considerando que ya abrió la tienda en un momento complicado, durante la pandemia de covid. , más precisamente, en septiembre de 2020. Sin energía, el equipo no puede ni siquiera estimar los daños, que pueden implicar incluso la pérdida de maquinaria, teniendo en cuenta que muchas se queman cuando se produce un apagón repentino.

"Ya estamos hablando con nuestro sector jurídico, para ver qué se puede hacer", dijo a Agência Brasil.

"Y muy cerca de Navidad, para mejorar, cuando tengamos que pagar el decimotercer sueldo. Alguien tendrá que compartir esta pérdida con nosotros", explicó, añadiendo que tiene alrededor de 45 empleados y que su socio tiene otras dos tiendas, una en Vila Ema y otro en Vila Alpina, ambos en el este de la ciudad y también en situación similar, experimentando dificultades con la interrupción del suministro eléctrico.

El jubilado Vasco Quito vive exactamente en la casa frente a la cual explotó el poste que provocó el segundo apagón en la región. Relata que se encontraba dentro de la casa cuando escuchó un golpe y que informó al equipo de Enel que se encontraba en la calle de arriba brindando servicio.

Cuando explotó el poste se encontraba casi incomunicado porque, en ese momento, se quemó el cargador de su celular. La suerte fue que un primo suyo, que vive en la calle perpendicular a la suya, tenía uno similar y se lo pudo prestar, por lo que pudo seguir llamando a la empresa, buscando actualizaciones sobre la reanudación estimada del servicio. . "El sábado se restableció el suministro en la parte superior [de la avenida], pero luego se rompió el poste aquí", dijo. "Tengo muchos problemas. Mi esposa necesita usar un inhalador. Todas mis cosas están arruinadas en el congelador, en el refrigerador, los productos lácteos, porque no tengo otro lugar donde llevarlos".

El autónomo Paulo Marcos Leite tiene una tienda de fabricación y restauración de muebles, frente a la panadería de Lisboa, y no se vio afectado por el problema del poste de luz, pero se quedó sin luz a causa de la lluvia del viernes, durante algunas horas. hasta media tarde de ese día. Comentó que, aunque no tuvo pérdidas, por la naturaleza de la materia prima con la que trabaja, tuvo que explicar a los clientes que necesitaría más tiempo para entregar los pedidos. "No tuve pérdida, porque no es material perecedero", reflexionó.

Comerciantes y vecinos que conversaron con el periodista también señalaron que hubo un accidente cerca de la avenida. Esto se debe a que algunos semáforos dejaron de funcionar, algunos de los cuales aún no se han vuelto a encender.

La limpiadora Maria do Carmo Ramos, del gimnasio Fitness, también vecina de los demás entrevistados, destacó que el mayor inconveniente ha sido no poder acoger adecuadamente a los estudiantes que frecuentan el lugar, que se especializa en atención integrada y también ofrece apoyo psicológico a clientela. “La abrimos mientras brilla el sol, porque entonces se abre la ventana”, explica.

La colega de Maria do Carmo, la recepcionista Ana Beatriz Ferrari, añade que el gimnasio está abierto las 24 horas, en condiciones normales, pero que, desde el viernes pasado, cierra hacia las 17 horas. "Parte del equipo vendrá temprano en la mañana. Se hizo de noche y todavía venían muchos estudiantes con ganas de hablar. Tenemos muchos clientes mayores", explica.

En el barrio de Mirandópolis, el conserje Fábio Oliveira trabaja más horas desde que las tormentas azotaron la ciudad, ya que las puertas del edificio donde trabaja, con 52 apartamentos, se abren manualmente y el sistema de seguridad se apaga temporalmente, debido a su Dependencia de la luz para trabajar. En apenas unos días, el edificio ha tenido incluso episodios de caídas de vecinos por las escaleras, al no poder utilizarse los ascensores, así como las luces de emergencia, que iluminarían los escalones. Otra consecuencia es la falta de agua, debido a la bomba que la lleva a cada propiedad.

"La situación aquí es caótica. Intentamos varios contactos con Enel, sin éxito. Llamé hoy y su pronóstico es muy vago", dijo.

"Estamos trabajando el doble de tiempo, haciendo horas extras. Es un edificio residencial, con muchos residentes mayores, con dificultades de movilidad", añadió.

Zona oeste

La profesora María Bonduki estaba en la calle cuando se produjo un corte de luz en el barrio donde vive, Jardim Bonfiglioli, en el oeste de la capital, el viernes pasado, y no sospechaba que había sido afectada porque ningún vecino le advirtió sobre el corte del suministro eléctrico. corte. Sólo se dio cuenta cuando regresó a casa.

"Tengo una hija de 5 años, que no quería quedarse en casa. Entonces nos quedamos en el centro comercial , ella cenó, jugó, jugueteamos mucho. A partir de ahí, intenté hablar con Enel. , a través de la aplicación no pude comunicarme, intenté llamar, nadie respondió. Me fui a casa a dormir", dice.

El sábado, María fue informada del resultado de la prueba por una persona infectada con Covid-19, con quien se había reunido. Así que hizo lo suyo, que también resultó positivo. "Le llené el refrigerador a mi cuñado [con comida de casa] y, por lo que escuché, todavía no hay electricidad. Y hoy parece que todavía no hay agua", continuó. "Traté de hablar con Enel, sin éxito. No pude hablar con nadie allí."

Enel

En una nota publicada en el sitio web de la empresa, Enel informa que ya ha restablecido el suministro eléctrico al 76% de los clientes cuyo suministro se vio afectado por la tormenta del pasado viernes (3). “La tormenta fue la más fuerte de los últimos años y causó graves daños a la red de distribución. Nuestros esfuerzos se centran en reconstruir los tramos destruidos y normalizar el escenario”, dice el texto. Al menos 2,1 millones de personas se quedaron sin electricidad.