AMPLIAR Procurador Cesar Siles. Foto: Jorge Mamani

05/11/2023 - Economía

Procurador devela que Bolivia tiene 10 arbitrajes internacionales en litigio

“Tenemos cinco arbitrajes comerciales y cinco de inversión en litigio, en movimiento”, develó este domingo el procurador del Estado, César Siles. Según la autoridad, el Estado boliviano contrató a 10 bufetes de abogados internacionales para atender los arbitrajes que ascendían a $us 1.000 millones en litigio.

“En materia de inversiones, en tres (arbitrajes) ya tenemos un laudo arbitral, en el caso de la AFP Previsión ya tenemos un laudo, hemos recurrido a un pedido de nulidad, y los otros son con las mineras Glencore y ahora Orlandini. Nos falta Zurich y otro”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

Recordó que, en el caso de Glencore se determinó que el Estado boliviano debe pagar $us 253.591.796 por la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto y la mina Colquiri; sin embargo, ese fallo “aún está sujeto a correcciones y aclaraciones”.

En el caso Orlandini, la Corte Permanente de Arbitraje rechazó la demanda internacional que pedía al Estado boliviano un resarcimiento de $us 253 millones por la reversión de concesiones mineras.

Sobre los arbitrajes de inversión se tiene a la empresa Durón LLC contra la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); que pedía una indemnización de hasta $us 15 millones por un presunto incumplimiento de contrato en la compra de trigo.

“Los otros son Shell contra YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y otro que nosotros hemos presentado contra una empresa internacional que fue contratada por la Gestora de Pensiones en Bolivia”, explicó.

Remarcó que esos arbitrajes suman aproximadamente $us 1.000 millones; sin embargo, con el reciente fallo arbitral se liberaría de $us 500 a $us 600 millones.

Con el objetivo de enfrentar estos procesos internacionales se contrató a 10 bufetes de abogados internacionales a los que se les paga un monto aproximado de $us 16 millones.

Ahora se pretende “bolivanizar” la defensa legal de los intereses del Estado y los resultados se tendrán a corto y mediano plazo, aseguró.

“Primero vamos a empezar con los arbitrajes comerciales y luego con los de inversión que son más complicados pues se requiere de idiomas y litigar en el extranjero. En los comerciales, algunos de ellos se llevan a cabo en Bolivia en la Cámara de Comercio de Santa Cruz y pueden ser atendidos y patrocinados por los abogados de la Procuraduría”, indicó.