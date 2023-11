AMPLIAR De la favela al Vaticano

03/11/2023 - Cultura

Orquesta formada por jóvenes de la periferia actúa en el Vaticano

Nacida y formada por jóvenes de la periferia de Recife, la Orquestra Criança Cidadã se presentó ayer viernes en el Vaticano, durante el Concierto por la Paz. Con una misión pacifista, la orquesta, integrada por 25 jóvenes de entre 14 y 20 años El joven de 21 años actuó junto a músicos de Italia y de regiones en conflicto, como Rusia y Ucrania. El objetivo del concierto es concienciar en todo el mundo sobre el fin de las guerras.

Sigue.

En total serán dos presentaciones. El primero fue este viernes en el Altar Mayor de la Basílica de San Pedro. La segunda está prevista para este sábado (4), en la Sala Paulo IV, y contará con una presencia ilustre; se espera que el Papa Francisco asista a la presentación.

La Orquestra Criança Cidadã está formada por músicos que viven en Coque, un barrio de Recife con uno de los peores índices de desarrollo humano. Algunos de ellos también viven en Camela, un barrio de la ciudad de Ipojuca, en la región metropolitana de Recife. El proyecto surgió para brindar una oportunidad a niños y jóvenes de regiones periféricas a través de la música. En la orquesta, estos jóvenes no sólo reciben lecciones de instrumentos de cuerda, viento y percusión, sino también de teoría musical, canto coral y apoyo pedagógico, alimentación y atención psicológica, médica y odontológica.

“Es un proyecto de inclusión social y ciudadanía a través de la música. Está dirigido a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social de zonas pobres de la región metropolitana de Recife. Fue creada en 2006 y cuenta con el patrocinio de empresas públicas y privadas”, explicó José Renato Accioly, coordinador musical y director de orquesta de la orquesta.

Pedro Henrique Martins, de 19 años, es uno de los estudiantes de este proyecto que actúa en el Vaticano. Él, que toca el violín, está en la orquesta desde los 12 años y ahora es estudiante universitario de música. “Siempre veía a muchachos [músicos] mayores pasar por mi casa y mi mamá me convenció [para ir], me llevó a una audición. No sabía qué era. Pasé. Al principio era una broma y hoy es prácticamente una profesión, voy a la universidad [licenciatura en música]”, dijo a Agência Brasil.

Para Pedro, la orquesta le ofreció una gran oportunidad en la vida. “Si no fuera por la orquesta, no sé qué estaría haciendo ahora. Una vez que has entrado, es un camino para la vida. Hoy lo único que quiero hacer es ser profesora, ocuparme de la música. Antes no conocía una nota musical. Con el tiempo, va entrando en nuestras vidas y, cuando nos damos cuenta, es lo que nos encanta hacer. Para mí se convierte en parte de nuestro día. El instrumento está presente todo el día. Espero que la orquesta siga ayudando a la gente, como lo hizo conmigo y como lo hizo con mis amigos”.

Repertorio

Para las dos presentaciones del Concierto por la Paz, en el Vaticano, se eligieron canciones del ruso Sergei Rachmaninov, el ucraniano Mykola Leontovich, el italiano Antonio Vivaldi y el argentino Astor Piazzolla, en homenaje al Papa.

“El repertorio incluye obras clásicas de compositores de países en guerra, además de Aquarela do Brasil [Ary Barroso], Três Peças Nordestinas [Clóvis Pereira], el Preludio de Bachianas 4 , de Villa-Lobos, y, en homenaje al Papa , Por Una Cabeza , de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera”, informó el director de orquesta.

“El repertorio se eligió en función de la nacionalidad, primero. Tendremos música ucraniana, rusa, italiana, brasileña y, como tocaremos para el Papa, argentina. Pero también, por ser un concierto de paz, elegimos un repertorio que tiene la atmósfera de dos sentimientos muy importantes, el perdón y la esperanza”, añadió Accioly.

Para Pedro, tocar en el Concierto por la Paz es una oportunidad muy especial. “Jugamos junto a personas que pueden haber perdido algo o a alguien en estos conflictos. Necesitamos ser sensibles y recibir a todos de la mejor manera posible”.

En el Concierto por la Paz también participa Antonino Tertuliano, de 30 años. En el pasado, Tertuliano formó parte del proyecto en Pernambuco, pero ahora forma parte de la Orquesta Filarmónica de Israel y cursa una maestría en el campo musical en Munich, Alemania.

“Estoy muy feliz de ser parte de la delegación que participará en este concierto. Este concierto también tiene un significado muy especial para mí por lo que está pasando en Israel. Vivo en Tel Aviv”, dijo. “El mensaje que trato de transmitir a quienes están allí es que la paz realmente es algo que entendemos y damos por sentado, pero es valiosa y cuando no la tenemos, es triste”.