AMPLIAR Jaldo junto a intendentes

01/11/2023 - Casa de Gobierno

Jaldo recibió a intendentes radicales

Este miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo, recibió a los intendentes de Bella Vista, Yerba Buena y Concepción, con el objeto de aceitar relaciones y trabajar en conjunto.

Detalles El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al ministro del Interior, Darío Monteros, mantuvieron una reunión de trabajo con los intendentes Ana Paula Quiles (Bella Vista) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena) y los ex intendentes de ambos municipios, Sebastián Salazar y Mariano Campero.

Jaldo expresó que en primer lugar “venimos poniendo en posesión a los diferentes intendentes que han sido elegidos el 11 de junio por la voluntad popular de los tucumanos” pero, además, en segundo lugar: “hemos empezado a trabajar y a trazar algunos lineamientos en cuanto a las gestiones locales. Cómo se van a vincular con la gestión de la provincia de Tucumán”.

El gobernador dijo que conversaron sobre la situación de cada uno de los municipios, “ya que tanto Sebastián como Mariano terminan el mandato” y en ese sentido expresó: “este va a ser un gobierno que va a gobernar sin distinción de banderas políticas. Va a gobernar para los que me votaron como así también para aquellos que no lo hicieron. Soy un hombre de la democracia. Respeto la voluntad popular de Bellavista y de Yerba Buena que han elegido a sus respectivos intendentes. En ese sentido me puse a disposición, los invité para que trabajemos en conjunto para que podamos delinear acciones que les permita a ellos llevar adelante una buena gestión, como lo vamos a hacer con los 19 municipios del interior y 93 comunas”.

“Le quiero agradecer a Mariano Campero, a Sebastián Salazar, a sus respectivos intendentes que realmente han mostrado esa predisposición de trabajar juntos, de trabajar en equipo. Hemos coincidido que las elecciones provinciales ya pasaron y que la gente espera que empecemos a llegar con soluciones concretas, que empecemos a atender la problemática de cada una de las ciudades y, por supuesto, la problemática de la provincia de Tucumán”, sostuvo.

Asimismo comentó: “nos acompañó el Ministro del Interior que es quien se va a encargar de coordinar todo tipo de actividades con los municipios. Por supuesto que cuando se necesita la presencia de quien habla, yo voy a estar a la par de ellos acompañándolos”.

Tras la reunión, Macchiarola destacó la necesidad de trabajar mancomunadamente más allá de pertenecer a partidos políticos diferentes. “Primero que todo está la gente que está pasando momentos económicos difíciles y por eso tenemos que estar más cerca que nunca”, expresó y añadió: “para eso tenemos que hacer una sinergia, una simbiosis entre gobierno municipal y gobierno provincial porque coincidimos en que queremos el bienestar de nuestros vecinos”.

Jaldo, destacó que “hoy hablé con tres intendentes que no son de nuestro espacio político, en reuniones cordiales. Entendemos que las elecciones pasaron y ahora tenemos que profundizar el trabajo en favor de la gente”.

En esa línea, el flamante intendente de Yerba Buena remarcó que junto al Gobernador y al ministro del Interior dialogaron sobre fondos y coparticipación. “Nos han dado la tranquilidad que vamos a poder trabajar de buena forma, de manera ordenada y para nosotros eso es muy importante”, expresó.

“El Gobernador nos pidió que trabajemos en el territorio y si bien ya venimos haciendo eso hace muchos años en nuestro municipio, nos comprometimos a seguir haciéndolo”, sostuvo.

Paula Quiles, intendenta electa de Bella Vista que asume hoy en su cargo, destacó: “Nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a seguir trabajando y en los objetivos que queremos cumplir en los municipios, además de apoyar al Gobernador a nivel provincial. Cuando trabajamos en conjunto los únicos beneficiarios son los vecinos que son a quienes representamos. Es momentos de aunar esfuerzos, más en estos momentos difíciles que atravesamos como país”.

Mariano Campero, ex intendente de Yerba Buena, dijo que con el gobernador hablaron “sobre toda la agenda vinculada a la gestión exclusivamente de dos municipios muy importantes para nosotros: Bellavista y Yerba Buena. Estuvimos los intendentes salientes, Sebastián Salazar, y los intendentes electos que ya están asumiendo, en el caso de Pablo Macchiarola que ya asumió y Ana Paula Quiles, que asumen hoy”.

También sostuvo: “es muy importante tanto la reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo como así también con el ministro del Interior, Darío Montero, con quien además fui colega como intendente durante ocho años. El hecho de que venga de la gestión local sabe perfectamente de qué se tratan los distintos desafíos que vivimos hoy en esta Argentina con crisis económica, en donde es clave que, sobre todo en términos de gestión, se coordinen acciones que beneficien a los tucumanos y a vecinos de nuestra provincia”.

En este sentido, subrayó, “desde los gobiernos locales siempre apostamos a este diálogo, a la construcción colectiva y, sobre todo, ya dejando de lado el proceso electoral, teniendo una visión del norte”

Por eso, dijo, “esta reunión reunión me parece buen comienzo para nuestros intendentes que están asumiendo sus cargos. Así que agradecerle al ministro Darío Monteros también que fue uno de los que generó esta posibilidad. Cuando uno tiene un rol de gobierno tiene que coordinar acciones en conjunto y esa es nuestra tarea”.

El ex intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, dijo: “Fue una muy buena reunión. Hablamos sobre la situación en general nacional y provincial. Las elecciones han terminado, hay que gobernar y el vecino lo que quiere es que toda la dirigencia en su conjunto trabaje codo a codo con el Gobernador y con los diferentes ministerios para los tucumanos que viven en Bella Vista. Coordinamos un esquema de trabajo que seguirá a través del Ministerio del Interior”.

Al mediodía fue el turno de Concepción

Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción dijo que “hablamos sobre el pacto social. Tenemos una visión muy parecida a la del gobernador, ya que nos expresó la intención que Tucumán tenga autonomía respecto a Nación y lo mismo queremos para nuestro municipio”.

A su vez, dijo que “de a poco iremos mixturando el pacto con la autonomía, que más temprano que tarde llegará, ya que los municipios deben autofinanciarse”.