Promulgan ley que otorga pensión a hijos de víctimas de femicidio

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó, ayer martes, un proyecto de ley que prevé el pago de una pensión especial a los hijos de víctimas de feminicidio. Por ley, los huérfanos menores de 18 años y provenientes de familias de bajos ingresos tendrán derecho a recibir un salario mínimo.

El año pasado, 1.437 mujeres brasileñas fueron asesinadas como víctimas de feminicidio, un aumento del 6,1% respecto al año anterior, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023. La encuesta muestra un aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres.

En la ceremonia, junto a los ministros y a la primera dama Janja da Silva, el presidente dijo que, más de 15 años después de la entrada en vigor de la Ley Maria da Penha –que definió penas más severas para los delitos de violencia doméstica contra las mujeres– esperaba que se redujeran las agresiones a las mujeres. mujer.

“Una de las cosas más abominables que suceden en las relaciones humanas, en el siglo XXI, es que una mujer se convierta en víctima prioritaria en su propia casa por su marido, por su novio, por su exmarido, por su exnovio. ," él afirmó. “¿Qué lleva a un ser humano varón [a] ser tan bajo, a ser tan bajo, a ser tan sinvergüenza [al punto] de atacar a su pareja? No hay explicación”, añadió.

Los datos muestran que el 96% de las víctimas son asesinadas por parejas, exparejas o familiares. La mayoría son negros y pobres, y los delitos ocurren en casa.

La ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, destacó que seis niños o adolescentes quedan huérfanos cada día en el país a causa de feminicidios. Dijo que es necesario que el Estado y la sociedad se unan, incluso en el desarrollo de políticas, para prevenir estos crímenes, que pueden evitarse.

“La ley sancionada hoy comprende el impacto de la violencia contra las mujeres, como consecuencia del feminicidio, en la vida de sus familias. Considerando no sólo que la mujer es una de las principales proveedoras de sustento familiar, responsable del mantenimiento y subsistencia de sus hogares, sino también los efectos permanentes de la interrupción en el proyecto de vida de quienes se ven afectados por el asesinato de esa mujer”.

La autora del proyecto de ley, la diputada Maria do Rosário (PT-RS), destacó que el pago del beneficio evitará que niños y adolescentes sean separados del cuidado de sus familias, como tías y abuelos, y llevados a instituciones.

Entender la ley

El beneficio de hasta un salario mínimo se otorgará a los huérfanos cuyo ingreso familiar mensual per cápita (por persona) sea de hasta el 25% del salario mínimo. La pensión se otorgará a niños, niñas y adolescentes incluso si el feminicidio ocurrió antes de la ley. fue publicado.

La ley establece que la pensión puede pagarse antes de que concluya el proceso penal. Si el Tribunal no considera que hubo feminicidio, se suspende el pago, pero los beneficiarios no estarán obligados a devolver las cantidades recibidas, siempre que no se acredite mala fe.