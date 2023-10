AMPLIAR La magestuosidad de Rio

29/10/2023

La zona oeste concentra una de cada tres empresas de la ciudad de Río

Una región que ocupa más de dos tercios de la extensión territorial de la ciudad de Río de Janeiro, reúne a casi la mitad de la población carioca y concentra actividades económicas que van desde la hotelería hasta la industria, pasando por el comercio y la agricultura. Se trata de un perfil de la zona oeste de la capital de Río de Janeiro, que fue noticia el pasado lunes.

Sin embargo, fue otra característica de la zona oeste la que hizo que el conjunto de barrios fuera noticia: la reacción de los milicianos a un operativo policial que terminó con la muerte de Matheus da Silva Rezende, conocido como Faustão, nombrado número 2 en la jerarquía de la milicia. .que opera en la región. En tan solo una tarde, 35 autobuses fueron incendiados por delincuentes.

La delimitación de la zona oeste es una clasificación puramente geográfica -es decir, no oficial, pero muy popularmente utilizada- en la ciudad que también cuenta con las zonas norte, sur y centro. Quienes no conocen el mapa de Río de Janeiro podrían preguntarse, entonces, si no habría una zona este. La respuesta es no, pues esta clasificación apuntaría al mar, la Bahía de Guanabara.

Delimitación administrativa

Para facilitar la administración de la ciudad, el ayuntamiento de Río divide el territorio del municipio en cinco áreas de planificación (AP). Dentro de ellos se encuentran las regiones administrativas, que engloban los barrios vecinos.

La zona oeste de Río está formada por las AP 4 y 5. Se tarda aproximadamente una hora en coche para llegar a cualquiera de estas dos AP. En conjunto suman 43 barrios. Una característica de la región es la diferencia entre las AP, provocando, en cierto modo, una extraña sensación al llamar a toda la región zona oeste. Hay sorprendentes desigualdades sociales y económicas .

Según el censo publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en 2010, la zona oeste tiene 2,6 millones de habitantes, poco más del 40% de la población del municipio, que ocupa el 70% de la ciudad.

“La zona oeste hoy era la antigua zona rural de Río de Janeiro, tenía una relevancia muy grande en términos de agricultura y ganadería. Abasteció a la ciudad de Río e incluso a otros municipios. A lo largo del siglo XX, la región también ganó relevancia desde el punto de vista industrial”, explica a Agência Brasil el periodista y escritor André Luis Mansur Baptista, autor de libros sobre la historia de la ciudad .

“La región sufrió un proceso de crecimiento poblacional muy desordenado, especialmente a partir de los años 60”, dice Mansur, habitante de la región.

Datos recopilados por la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano y Económico, con base en el Listado Anual de Información Social (Rais) del Ministerio de Trabajo y Empleo, indican que, en 2021, la región albergaba 37,2 mil empresas, con 466,1 mil vínculos empleo. Esto representó el 32,2% del total de empresas de la ciudad y el 23,9% de los empleos de la ciudad.

Los ataques criminales de principios de semana se concentraron en la AP 5, que reúne barrios como Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Realengo y Santa Cruz y está bordeada por dos parques estatales, Mendanha y Pedra Branca, enormes masas cubiertas de vegetación. .

En esta AP concreta viven 1,7 millones de habitantes. De ellos, 330.000 viven en Campo Grande, el barrio más poblado de Río.

A partir de la década de 1960 surgieron los distritos industriales de Campo Grande y Santa Cruz, destacando la región por su potencial fabril.

Se trata de plantas como la fabricante de neumáticos Michelin, en Campo Grande, las acerías Gerdau y Ternium Companhia Siderúrgica do Atlântico, y la Casa da Moeda do Brasil, esta última en el distrito industrial de Santa Cruz. Todavía existen negocios industriales en los sectores de alimentos y bebidas, metalurgia y químico, entre otros.

También en Santa Cruz, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) construye el Complejo Industrial de Biotecnología de la Salud, en un área equivalente a unas 60 canchas de fútbol. La fábrica tendrá una capacidad de producción estimada de 120 millones de viales de vacunas y productos biofarmacéuticos al año.

El complejo de Fiocruz interactúa con áreas de actividad del Campus Zona Oeste de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ-ZO), que ofrece carreras en ciencias biológicas, de la salud, ingeniería y ciencias exactas.

El economista Mauro Osório, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), explica que uno de los incentivos para atraer empresas y desarrollar el parque industrial en la zona oeste de Río de Janeiro es el Puerto de Sepetiba. Aunque Sepetiba es el nombre de un barrio de la región, el puerto está en Itaguaí, ciudad de la región metropolitana vecina a la zona oeste.

“Tienes una terminal de contenedores en Itaguaí. La terminal de contenedores es un puerto para la exportación de productos industriales. A la industria le gusta instalarse cerca de un puerto de contenedores porque carga el barco y lo vende a otros estados y países”, explica.

“El hecho de tener un puerto de contenedores operando con capacidad ociosa [sin cuellos de botella, como colas para que los barcos atraquen] es una ventaja para atraer más industrias a la zona oeste”, añade.

La dinámica que la industria y la agricultura dieron a la región ayudaron a desarrollar las actividades comerciales y de servicios. Son famosos los paseos marítimos de Bangu y Campo Grande. Es una especie de centro comercial al aire libre, muy cerca de las estaciones de tren de estos dos barrios.

Un flujo de gente que recuerda a los famosos centros comerciales populares de 25 de Março, en São Paulo, y Saara, en el centro de Río de Janeiro. Una diferencia, sin embargo, es que el movimiento es inducido por la economía de la región y no atrae “dinero del exterior”, según Osório.

“El comercio que existe en la zona oeste atiende a la población. No es un factor dinamizador. La capacidad de impulsar la región reside mucho más en la industria y la agricultura”. Lo mismo ocurre con el sector servicios, según el economista. “Un dentista en la zona oeste atiende los ingresos que ya tiene allí, no genera nuevos ingresos”, explica.

A medida que nos acercamos a las playas, la zona oeste experimenta un cambio de escenario. En la AP 4, que alberga barrios como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes y Jacarepaguá, el potencial industrial es menos evidente y las actividades vinculadas al comercio, los servicios y el turismo están más exacerbadas. En este límite administrativo viven novecientas mil personas.

En esta parte de la ciudad son habituales los centros comerciales de alta gama . Allí también se encuentra un tercio de la red hotelera de la capital carioca, según el presidente de la Unión Empresarial de Todos los Medios de Alojamiento del Municipio de Río (HotéisRIO), Alfredo Lopes. Barra da Tijuca encabeza esta ubicación, seguida por el Recreio dos Bandeirantes y la llamada zona olímpica, entre Barra y Jacarepaguá, espacio que reunió competiciones y alojamiento durante los Juegos Olímpicos de 2016.

Lopes entiende que la hotelería todavía tiene espacio para crecer en la región y destaca una diferencia con relación a la zona sur, la región turística más cercana al centro y que abarca las playas de Ipanema, Leblon y Copacabana. “Tenemos mucha afluencia de turistas para eventos”, señala al contextualizar que muchos centros de convenciones están en la zona oeste. “Pero también tenemos turistas de ocio en verano y los fines de semana. Muchos de países del Mercosur”, añade.

A pesar de tener menos residentes que AP 5, AP 4 emplea a más personas. Según la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano y Económico, la zona concentra 25 mil empresas, con 302,5 mil empleos. En AP 5, las cifras son 12,2 mil empresas, con 163,6 mil contratos de trabajo.

Uno de los sectores que ayuda a crear empleos e ingresos en la región de Barra da Tijuca es el hotelero.

“El hotel no es robótico, a diferencia de los fabricantes de automóviles y otras industrias. Son camareros, recepcionistas, amas de llaves. Trabajamos en muchos puestos de trabajo, con las más variadas cualificaciones. Incluso diría que nos faltan profesionales en el mercado. Con la recuperación pospandemia, nos falta gente calificada”, afirma Lopes.