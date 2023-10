AMPLIAR Lula y las proyecciones para el año antrante

27/10/2023 - Economía

"Difícilmente alcanzaremos el objetivo de déficit cero en 2024", dice Lula

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó, ayer viernes, que el gobierno “difícilmente” cumplirá el objetivo de reducir a cero el déficit primario (resultado de las cuentas públicas sin intereses de la deuda pública) en 2024. Durante una mañana de café con periodistas en el Palacio do Planalto, Lula dijo que no quiere recortar las inversiones en obras.

Sigue.

“Todo lo que podamos hacer para cumplir el objetivo fiscal lo lograremos. Lo que puedo decir es que no es necesario que sea cero, el país no lo necesita. No voy a fijarme una meta fiscal que me obligue a empezar el año recortando miles de millones en proyectos que son prioritarios para este país. Creo que el mercado es a menudo demasiado codicioso y sigue exigiendo un objetivo que sabe que no se cumplirá”, afirmó el presidente.

“Y si Brasil tiene un déficit del 0,5%, del 0,25%, ¿cuál es? Nada”, añadió Lula.

El nuevo marco fiscal aprobado por el Congreso Nacional en agosto establece una meta de resultado primario cero para el próximo año, con un margen de tolerancia de 0,25 puntos porcentuales, alcanzando un superávit del 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB) o déficit del mismo. magnitud.

El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, ya admitió que llevar el déficit a cero será un desafío y que, para lograrlo, el gobierno necesita una alianza con el Congreso Nacional. En los últimos meses, el Poder Ejecutivo envió una serie de medidas provisionales y proyectos de ley que tienen como objetivo reducir o eliminar los beneficios fiscales otorgados en los últimos años y aumentar los ingresos del gobierno, que necesitarán R$ 128 mil millones el próximo año para cumplir la meta.

El proyecto de Presupuesto 2024 prevé un pequeño superávit primario de R$ 2,84 mil millones en 2024, equivalente al 0% del PIB.

El presidente Lula afirmó que es optimista sobre la economía y espera un crecimiento del PIB del 3% o más en 2023. Para 2024, según él, a pesar de ser un “año difícil” para la economía mundial, el gobierno está trabajando para resolver los problemas. no proliferan internamente.

"Sabemos que el próximo año será un año difícil debido a la caída de la inversión de China, la caída del crecimiento en China, el aumento de las tasas de interés estadounidenses", dijo. “No nos vamos a quedar quietos esperando que sucedan malas noticias, vamos a trabajar para mejorar las cosas”, añadió.

Para Lula, Brasil vive un momento excepcional en relación al potencial de las energías verdes y puede atraer inversiones para generar empleos e impulsar la economía. Además, delegó en el vicepresidente Geraldo Alckmin, ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y en el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, la tarea de “vender” los proyectos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). ) en Brasil y en el exterior. “Brasil es un nuevo foco de inversiones”, afirmó.