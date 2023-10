26/10/2023 - Por Rosana Forgas

¿Una nueva Unión Democrática?

A estas alturas, en todos los rincones de la Patria hay un analista político de a pie. La discusión sobre la realidad nacional se escapó del ámbito exclusivamente partidario y/o dirigencial para instalarse en todos los hogares y espacios públicos.

Es imposible que, en la mesa familiar, en las conversaciones de café, en las reuniones del trabajo, no se especule con posibles escenarios, que no se imaginen futuros de grandeza o de decadencia definitiva, de cara al balotaje.

El 19 de noviembre, ya sin más vueltas, lo que está en juego es muchísimo más que una segunda vuelta electoral. Se ponen en juego los destinos de un país que pretende salir de la crisis para crecer y desarrollarse en democracia, versus uno que se convierte nuevamente en una colonia, al perder hasta el atisbo más insignificante de soberanía.

Escenario que se plantea, como una triste paradoja, justamente el año en que cumplimos 40 años de la asunción del Dr. Alfonsín, quién será recordado por ser el primer presidente elegido por el voto popular después de la tragedia que significara la dictadura militar. Ese querido y respetado dirigente radical que, no dudo, no habría permitido que su partido fuera cómplice del exterminio macrista. Y que, tampoco dudo, hoy se sentiría orgulloso de que un militante suyo, un cuadro político de fuste, como Leandro Santoro, se bajara de la contienda electoral de la jefatura de gobierno porteño.

Gestos que no hacen más que reafirmar la convicción de que, (sorteando esta etapa tan insoslayable como angustiante como es la que representan las elecciones presidenciales), contamos con un futuro asegurado si pensamos en él, en Axel, en Wado y en tantos otros jóvenes formados dentro del campo nacional y popular. Ese campo que decidiera, hasta aquí con éxito, ser representado por Sergio Tomás Massa.

Nunca será más fácil elegir quién nos presidirá los próximos cuatro años si pensamos quién (quiénes) tenemos enfrente. Un engendro diabólico surgido de las desinteligencias, y/o de la incapacidad, y/o de la negligencia de un gobierno que no supo capitalizar el caudal de votos que lo ungiera en 2019. Pero que, a último momento, hace un año atrás, en medio de una fuerte conflictividad política y social (y fundamentalmente económica) supo dar el volantazo y reemplazar a Guzmán por Massa en el ministerio Economía. Un Massa que luego de los resultados adversos de las PASO, rápidamente asumió el timón, se cargó "la mochila de mariscal" y en un abrir y cerrar de medidas pudo dar vuelta los resultados. Claro está que, ayudado por el impresentable de Milei, quien, sin estructura ni escrúpulo alguno, inmediatamente, el domingo convocó a lo que pretendería ser una nueva Unión Democrática: “todos contra el kirchnerismo”, reeditando lo que fuera en 1945 ese amontone de partidos y de voluntades de la que formara parte hasta el mismísimo Partido Comunista y que se unieran para enfrentar al General Perón Un rejunte vergonzoso unido por el espanto que tenía como único objetivo reunir al anti peronismo "paladar negro" para derrotar al “peligroso enemigo”.

Situación que, actualmente, más allá de las intenciones del libertario, parecería no poder alcanzar el objetivo en virtud de las declaraciones de algunos sectores del radicalismo y de la izquierda. Y de que Milei ve debilitado su discurso “anti casta” al empezar a mendigar los votos de sus otrora adversarios (para él, archi enemigos) y tener que disfrazar sus perversas amenazas al estado de derecho con el rebusque de que se tratan de malos entendidos y descontextualizaciones de sus macabras declaraciones y de las de sus también impresentables colaboradores, (que ahora parecen culparse entre ellos por el resultado del domingo pasado).

En tren de seguir encontrando analogías entre el proceder de Milei y de la Unión Democrática, conocer que los fondos buitres y el propio Mauricio Macri están detrás del siniestro candidato de la ultraderecha, torna imposible no pensar en Braden.

Lo cierto es que parecidos o no, falta un largo trecho hasta conocer cuáles son las definiciones que van a establecer los ciudadanos con su voto. Y al periodismo de opinión y a los comentaristas aficionados como nosotros (como a los indiferentes de la política), no nos quedará hacer otra cosa que militar incansablemente para que este émulo de Bolsonaro, este pichón de Trump y sus nuevos aliados, no cumplan su cometido de aniquilarnos o de condenarnos al ostracismo por unos cuantos años, como ocurriera en el siglo pasado.

Pero, en este hipotético caso, contrario a nuestros deseos de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, solamente sería por un tiempo, hasta resurgir nuevamente reinventados.

Porque de lo único que podemos tener certeza absoluta, es que mal que les pese a algunos, el peronismo es inmortal.