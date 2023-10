AMPLIAR Lula muestra el documento del veto parcial

20/10/2023 - Justicia

Veto parcial de Lula a ley sobre posesión de tierras de los pueblos originarios

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió vetar parcialmente el proyecto de ley (PL) que establece que los pueblos indígenas sólo tienen derecho a las tierras que ocuparon o reclamaron hasta el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la actual Constitución Federal.

Esta tesis se conoce como marco temporal. El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por los ministros Alexandre Padilha (Relaciones Institucionales), Sônia Guajajara (Pueblos Indígenas) y Jorge Messias (Procuraduría General), a última hora de la tarde de este viernes (20), en el Palacio de Alvorada, residencia oficial.

La sanción con vetos será publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión (DOU) porque este viernes es el último día del plazo que tenía el Presidente de la República para pronunciarse.

El Proyecto de Ley (PL) 2.903/2023 fue aprobado por el Congreso Nacional el 27 de septiembre. Una semana antes de la aprobación en el Legislativo, el Supremo Tribunal Federal (STF) había invalidado la tesis del marco temporal. Los ministros del Tribunal, sin embargo, definieron la compensación para los ocupantes de buena fe . En su momento, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negó que la aprobación del proyecto sea un desafío al STF.

“El presidente Lula, hoy [20], fecha de sanción del PL que trata sobre el plazo, decidió vetar el plazo, respetando plenamente la Constitución brasileña, incluidas las recientes decisiones del STF sobre constitucionalidad sobre este tema”, afirmó Padilha.

Consultada sobre las expectativas del movimiento indígena, que exigía un veto total al PL, la ministra Sônia Guajajara afirmó que los puntos no vetados no perjudican la política indígena. "Lo que queda es lo que está en alguna disposición legal, que no cambiará nada de lo que ya tenemos garantizado en la Constitución Federal, y ahora en la última decisión del STF. Estamos totalmente abiertos al diálogo con el movimiento indígena, a aclarar y construir, así como con el propio Congreso Nacional".

Entre los artículos mantenidos en el texto se encuentran aquellos que, según Alexandre Padilha, “refuerzan la transparencia de todo el proceso de estudio, declaración, demarcación, que refuerzan la participación efectiva de los estados y municipios a lo largo de todo el proceso, que regulan el acceso a la zona indígena, de empleados que están brindando importantes servicios a esta población. Y el inicio del artículo que valida la importancia de las actividades económicas y productivas en esta Tierra Indígena, desarrolladas por la comunidad indígena”, afirmó.

Los motivos y justificaciones de los vetos se informarán en el texto que se publicará en el DOU, lo que debería producirse este viernes.

Además del plazo, ya considerado inconstitucional por el STF, fue vetada la posibilidad de pagar indemnizaciones antes de las demarcaciones, según explicó el fiscal general de la Unión, Jorge Messias. La posibilidad de revisar demarcaciones ya realizadas, el cultivo de transgénicos, la minería y la construcción de carreteras en tierras indígenas sin autorización de las comunidades indígenas fueron otros puntos vetados, según los ministros. Messias dijo que la sanción parcial respetó la separación de los Tres Poderes y defendió la decisión tomada.

“El presidente Lula cumplió muy claramente lo decidido por el STF y vetó otros dos bloques de artículos que contradecían la política indígena, y otro bloque que creaba inseguridad jurídica para la aplicación del proceso de demarcación”, destacó.

Análisis de veto

Con la sanción parcial del proyecto por parte del presidente Lula, los vetos vuelven a ser analizados por los parlamentarios en una sesión del Congreso Nacional, que se desarrolla con la participación de diputados y senadores.

El veto es la disconformidad del Presidente de la República con un determinado proyecto de ley aprobado por las Cámaras Legislativas del Congreso Nacional. La Constitución determina que sea considerada por los parlamentarios en sesión conjunta, requiriendo mayoría absoluta de votos de diputados federales (al menos 257) y senadores (al menos 41) para su rechazo.