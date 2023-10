AMPLIAR El documento seguirá siendo evaluado y votado por CPMI

17/10/2023

Periodista pide acusar a Bolsonaro y otros 60 golpistas

La relatora de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) que investiga los hechos del 8 de enero de 2023, Eliziane Gama (PSD-MA), anunció ayer martes, en Brasilia, los nombres de los primeros candidatos imputados por el Intento de golpe de Estado que se produjo cuando unos vándalos invadieron la sede de los Tres Poderes.

Entre ellos se encuentran el expresidente Jair Messias Bolsonaro; los generales Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Marco Antonio Freire Gomes, Ridauto Lúcio Fernandes, Carlos Feitosa Rodrigues y Carlos José Penteado; el ex comandante de la Armada, almirante Almir Garnier Santos; el teniente coronel Mauro Cid; el ex Ministro de Justicia Anderson Torres; y el ex director general de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.

Crímenes

La mayoría de estos y otros acusados, si el informe es aprobado por la comisión, están acusados ​​de delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.

El informe pide que se procese al expresidente Jair Bolsonaro por delitos de asociación delictuosa; intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho; intentar derrocar a un gobierno legítimamente constituido; y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.

La lista presentada por el relator incluye también a la diputada federal Carla Zambelli (PL-SP); El coronel Marcelo Costa Câmara y el sargento Luis Marcos dos Reis, quienes formaron parte del equipo del ex ayudante de campo de Bolsonaro, Mauro Cid.

Eliziane Gama también incluyó los nombres de varios otros militares, policías federales de caminos y miembros de la Policía Militar del Distrito Federal, así como varios sospechosos de haber financiado o influenciado el intento de golpe de Estado durante los acontecimientos del 8 de enero.

El relator argumentó que el nombre de Bolsonaro fue mencionado por personas cercanas a él y que los golpes modernos no utilizan soldados, cabos o tanques, sino que se producen mediante la "difusión de mentiras y la propagación del odio", especialmente en un entorno digital, incluido el uso de símbolos nacionales.

Estafa

"La bandera nacional fue utilizada como insignia y símbolos nacionales estandarizados por quienes se autodenominaban patriotas", afirmó el relator, precisando que los intentos de golpe de Estado son instrumentalizados mediante la formación de "fuerzas paramilitares que preparan, organizan y arman a las milicias", en un intento de hacer El golpe no parece un golpe. "Por eso atacaron tanto las instituciones democráticas", añadió.

Respecto a la participación de Bolsonaro en el intento de golpe, Eliziane Gama afirmó que, desde el primer día de gobierno, el expresidente "atacó las instituciones democráticas", pero que, incluso antes de ser elegido, "alimentó la violencia de los brasileños contra cualquiera que no estuviera de acuerdo en el intento de golpe". mínimo con los ideales bolsonaristas".

"Bolsonaro, a lo largo de su carrera, pronunció discursos en los que decía que, votando, nada cambiaría en el país, y que sería necesaria una guerra civil con al menos 30 mil muertos en el país. Además, cuestionó el voto electrónico. máquina, diciendo que sería objeto de fraude, sin presentar ningún fundamento fáctico o concreto", añadió.

La lista de los mencionados también incluye a George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos y Wellington Macedo de Souza, todos condenados por participar en el intento de hacer estallar un camión de combustible cerca del aeropuerto internacional de Brasilia.

Entre los 61 indicados por el informe se encuentran también miembros del llamado gabinete del odio: Tércio Arnaud, que fue asesor especial de Bolsonaro; Fernando Nascimento Pessoa y José Matheus Sales Gomes.

Los parlamentarios de Bolsonaro presentaron el 8 de enero dos informes paralelos, en los que presentaron votaciones separadas centradas en una supuesta omisión del gobierno federal. No están de acuerdo con el documento presentado por el relator sobre la acusación de golpe de Estado articulada por el expresidente.

Fuente; Agencia Brasil