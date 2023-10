16/10/2023 - Jujuy, próxima sede

"Sin derechas ni fascismos", resaltaron en cierre de Encuentro de Mujeres y diversidades

En el cierre del 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexual y No Binaries se eligió como próxima sede a la provincia de Jujuy. “Necesitamos parar el avance de la derecha y ultraderecha, encabezadas por Javier Milei y Patricia Bullrich", señalaron.

Por Agustina Ramos enviada especial

Miles personas se alzaron contra el avance de la ultraderecha en las conclusiones del 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexual y No Binaries, quienes además eligieron como próxima sede de este evento inédito en el mundo a la provincia de Jujuy en apoyo a los reclamos del pueblo jujeño, mientras infancias subieron al escenario y pidieron “que no haya armas en todo el mundo”.

“Queremos un 2024 sin derechas, sin fascismos y en las calles siempre”, dijeron arriba del escenario quienes propusieron como próxima sede a la provincia de Jujuy, un mensaje que se replicó en gran parte de las conclusiones de los 112 talleres que se llevaron adelante a lo largo de dos días en esta ciudad rionegrina.

El acto de cierre contó con momentos cargados de emoción durante la lectura de las conclusiones de los talleres, como cuando infancias y adolescencias subieron al escenario a contar lo que hablaron en los espacios de debate en los que participaron.

“Que no usen armas en todo el mundo, excepto en apocalipsis zombis”, dijeron las doce infancias que hablaron y participaron del taller “Niñeces libres”, mientras pidieron que “los adultos no hagan ni digan cosas que no deben” y que “haya vacantes en las escuelas”.

Las adolescencias que pasaron al frente reclamaron por un “Ministerio de Niños, Adolescentes y Jóvenes” ya que, enfatizaron: “Estamos en alerta roja”.

También consideraron que la Educación Sexual Integral (ESI) es “de vital importancia desde temprana edad”, exigieron de las personas adultas no hablen por ellas y consideraron “fundamentales” los centros de estudiantes de las escuelas para poder debatir política.

Desde diferentes talleres el grito se alzó contra el avance de las derechas, en el marco de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo en el país.

“Necesitamos parar el avance de la derecha y ultraderecha, encabezadas por Javier Milei y Patricia Bullrich, que tienen figuras totalmente contrarias a nuestro movimiento”, sostuvieron desde el taller sobre partidos políticos.

Participantes del taller sobre genocidio indígena repudiaron los dichos de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por su celebración al "Día de la Hispanidad", calificando "de epopeya al genocidio indígena"; mientras adolescencias se alzaron contra los "vouchers educativos" y subrayaron: "A 40 años de la democracia decimos son 30.400", en relación a las personas desaparecidas por la última dictadura en el país.

La provincia de Jujuy fue elegida a través de un “aplausómetro” y la ovación de miles de personas en el Velódromo municipal de Bariloche.

“Jujuy es la tierra a la que ante tanta opresión respondemos con alegría, organización y lucha”, expresaron las impulsoras de la propuesta de nueva sede.

Aurora Choque, integrante del Tercer Malón de la Paz, agradeció a la multitud que eligió a Jujuy para apoyar el reclamo que busca la nulidad de la reforma constitucional de la provincia “que pretende quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros y nuestros recursos naturales”, aseguró.

Este 36° Encuentro también contó con una marcada presencia de mujeres mapuche, como la de la machi (autoridad espiritual mapuche) Betiana Colhuan, quien estuvo presa a partir del desalojo a la comunidad Lafen Winkul Mapu el 4 octubre del año pasado en Villa Mascardi, quienes pidieron por la liberación de la actual presa mapuche Yessica Bonnefoi.

Desde el taller de “Activismo disca”, que se creó espontáneamente, enfatizaron “nada sobre nosotres sin nosotres”, reclamaron que los Encuentros Plurinacionales sean organizados desde la accesibilidad y pidieron por un “feminismo anticapacitista” (en relación al 'capacitismo', donde sólo se incluye a personas 'capacitadas' y se discrimina a quienes conviven con discapacidades)

El colectivo travesti trans resaltó especialmente la necesidad de un “urgente tratamiento de reparación para las adultas mayores travestis y trans” para tener “una vejez digna” en sus conclusiones, al tiempo que pidieron visibilizar los travesticidios y transfemicidios, reclamaron la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en todo el país, y subrayaron: “Milei no es mi ley”.

"¡Reforma judicial transfeminista ya!", destacaron quienes participaron del taller que trató este tema, mientras recordaron el "intento de femimagnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

Las trabajadoras de casas particulares reclamaron, por otra parte, que se las reconozca como “trabajadoras de casas”, no como “empleadas domésticas o sirvientas” porque así se hace referencia a “la servidumbre y la domesticación”. Además plantearon “apoyar especialmente a las migrantes” y exigieron “la libre elección de obra social como derecho básico”.

Natividad Obeso, una activista migrante refugiada en la Argentina resaltó que “la migración es un derecho humano”, y pidió, en representación del taller en el que participó, la creación de una “Comisión asesora de política migratoria, una Defensoría de Migrantes” y que “se suprima el requisito de 30 años para acceder a una jubilación porque cientos de trabajadoras de casas particulares no pueden llegar”, entre otras propuestas.

“Viva la escuela pública, compañeres”, gritaron desde el escenario las voceras del taller sobre Educación y Ámbitos Educativos y recibieron un contundente “¡Viva!” de miles de mujeres y diversidades.

"¡Nos vemos en Jujuy, compañeras!", expresaron al cierre del 36° Encuentro Plurinacional, con una ovación de parte del público.

Los encuentros comenzaron en 1986, siendo una experiencia inédita a nivel mundial.

En estos 36 años, estos eventos han sigo el origen de legislaciones y políticas públicas igualitarias impulsadas por los activismos feministas.

Este año, ante el avance de propuestas de derecha en el contexto electoral, el Encuentro tuvo debates y acuerdos relacionados con sostener políticas igualitarias, proponer otras y activar en unidad para contrarrestar propuestas partidarias que puedan socavar derechos.