15/10/2023 - En General

Tucumán es sede de un campamento de educación diabetológica único en el mundo

Está organizado por la ONG N.A.Dia. Participan médicos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos y voluntarios

Es su tercera edición y está destinado a niños y adolescentes con diabetes tipo 1 (insulinodependientes) de 3 a 6 años y sus familias. Participan médicos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos y voluntarios. Comenzó el viernes 13 y termina el domingo 15. Es un campamento con características únicas en el mundo.

El evento organizado por la ONG N.A.Dia (Nueva Asociación de Diabetes) tiene como propósito educar a los pequeños pacientes sobre esta enfermedad, trabajar nociones de prevención y ofrecerles herramientas para mejorar su calidad de vida. Las actividades de desarrollan desde ayer y continuarán hasta el domingo en diversas carpas ubicadas en Tafí Viejo Rugby Club Tucumán.

El ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, visitó el campamento dijo que la base del mismo es el conocimiento y la capacitación. “Nosotros siempre decimos que la pata fundamental del tratamiento adecuado de una enfermedad crónica es el conocimiento de esa enfermedad. Y en este caso, de la diabetes tipo 1 específicamente. Nada mejor que compartir con pares experiencias. El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo nos piden siempre que estemos cerca de la gente y esta es la mejor forma. Quiero agradecer al intendente Javier Noguera por facilitar la infraestructura y felicitar a la doctora Nydia por esta iniciativa, y a nuestros profesionales que siempre están presente, con empatía y dando su mejor esfuerzo”, manifestó.

La directora de la ONG NADIA, magister Nydia Farhat, manifestó: “Es importante la presencia del Ministerio de Salud, tanto en la parte humana como profesional, y para nosotros es fundamental contar con el apoyo de una persona tan sensible y capacitada como el doctor Medina Ruiz”. Y comentó que la idea del campamento es realizar juegos pedagógicos entre los coordinadores y los participantes: “Con esto aprendemos y compartimos experiencias sobre los tratamientos de la diabetes tipo 1, como actividad física, plan alimentario, apoyo emocional e insulinización”.

Uno de los adolescentes que participa del campamento es Francisco, y su mamá, Cynthia, agradeció a la ONG NADIA y al ministro Medina Ruiz: “Esto es algo hermoso para mi hijo porque él nunca había podido compartir tanto tiempo con chicos de su misma condición”. Mientras que Belén, mamá de Ludmila (11), es una de las impulsoras de este campamento en Tucumán y dijo que lo bueno es que todo el tiempo se aprenden cosas nuevas. “Mi hija me dijo que su condición no le va a impedir sr feliz. Y esto la ayuda mucho. Recibir tanto amor y contar con el apoyo de nuestro ministro en su día de descanso, un sábado, es extraordinario. Nunca nos dijo que no y siempre nos atendió”, enfatizó.

También participó gente de otras provincias, como Eliana, mamá de Santino (16), quienes son de Santiago del Estero y dijo que la experiencia es enriquecedora en todos los aspectos: “Desde la capacitación de los profesionales hasta la contención. Invito a todo el que pueda a que venga. Este es mi tercer campamento y en todos he aprendido. Estoy muy agradecida”.

Participaron también el referente del programa Se Mueve Tucumán, doctor Cayetano Bellomio, y el profesor de Educación Física Gustavo Toledo, coordinador de la Escuela de Pacientes.