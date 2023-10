AMPLIAR Brincadeira. Se celebró el Día del Niño en el Museo de las Culturas Indígenas

12/10/2023 - Cultura

Los niños se divierten con juegos tradicionales guaraníes.

El Museo de Culturas Indígenas, en el oeste de São Paulo, celebró ayer jueves el Día del Niño, ofreciendo la oportunidad de conocer los juegos tradicionales guaraníes mbya.

Por la mañana las actividades comenzaron en el patio, frente al edificio donde funciona el museo. Sin embargo, debido a la lluvia, el programa se trasladó al espacio conocido como Sala Jiboia, que cuenta con un gran puf con forma de serpiente.

El educador Juscelino Peralta explica que intentó acercar juegos que estén fuera del cotidiano de los niños de la ciudad. Entre las propuestas estuvo el tiro al blanco con arco y flecha. El indígena explica que en las comunidades este juego es una forma de preparación para las actividades de la vida adulta. “Que tenga la visión y puntería de lo que se hace con arco y flecha”, destacó.

El juego de arrancar yuca también fue un éxito entre los niños. Uno de los participantes se agarra a algo firme, como por ejemplo el tronco de un árbol, mientras está sentado en el suelo. Luego, las siguientes personas, también sentadas, forman una fila sujetándose por la cintura. El objetivo es que el “dueño del campo” pueda sacar del puesto a todos los participantes.

Este juego también está directamente relacionado con las actividades cotidianas de los guaraníes. “Hay que tener fuerza, porque la yuca, cuando vamos al campo, nos cuesta sacarla”, dice.