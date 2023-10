AMPLIAR Massa en Medicina de la UBA

12/10/2023 - Massa en Medicina

"Van a ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan"

"No voy a parar hasta verlos presos", aseguró el Ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria al referirse a los operativos realizados contra las "cuevas" financieras. Además, cruzó a la oposición y dijo que "la eliminación del impuesto a las ganancias vino para quedarse en la Argentina".

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo que a partir de mañana (por el viernes) se va a "empezar a ver las peores miserias" de aquellos que "especulan contra el ahorro de los argentinos", al lanzar una fuerte advertencia tras el aumento del dólar ilegal registrado esta semana, e insistió en que prefiere perder la elección pero "mandar presos a los que juegan con el ahorro".

“Prepárense para ver al denudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos. Prefiero perder las elecciones, pero quiero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos", dijo Massa al encabezar la presentación de la propuesta electoral “Salud por la Patria”, en la Facultad de Medicina de la UBA.

"Ayer ya hubo 6 detenidos. Anoche hubo allanamientos muy positivos. Y prepárense, para mañana, prepárense para ver al denudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos”, advirtió Massa en un discurso enérgico al cerrar la jornada de salud pública en el aula magna de la facultad.

En esa línea, reiteró: “Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban”.

“No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud y la educación pública. Creo en la Argentina”, lo que fue aplaudido de pie por el auditorio.

Previamente, Massa señaló que “la eliminación del impuesto a las ganancias vino para quedarse en la Argentina”.

“Ayer un equipo puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a las Ganancias si ganan. No van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista de los trabajadores", dijo el candidato presidencial de UxP en el acto convocado por el senador nacional Pablo Yedlin.

En ese sentido, el candidato de UxP remarcó: "La eliminación del Impuesto a las Ganancias vino para quedarse en la Argentina. Este mes ningún trabajador de la salud va a pagar impuesto a las Ganancias".

Durante el acto convocado por el senador nacional oficialista Pablo Yedlin, en el que Unión por la Patria presentó su programa en salud pública, Massa invitó a "plantar" a la salud pública como política de Estado, para "garantizar pisos mínimos de derechos", sostuvo.

Además, hizo referencia a los dos modelos de país para las elecciones del 22 de octubre: "El que proponen ellos (Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza), que implica que si no tenés tarjeta de crédito y no podés pagar, si no tenés una prepaga, no tenés salud, y el que defendemos nosotros y todos los que creemos que la vida no tiene precio y por eso invertimos en salud, en un buen sistema, en personal médico e infraestructura. Esto es central para cuidar la vida de los argentinos", apuntó.

"Nosotros creemos en la solidaridad como valor y creemos en el Estado como regulador y generador de instrumento de políticas públicas", agregó.

El ministro insistió en que la inversión en salud hay que hacerla en la prevención y para eso "hay que fortalecer el programa de médicos comunitarios, los centros de atención primaria y consolidar el programa Remediar para que los argentinos tengan medicamentos accesibles".

Advirtió que para defender lo público "hay que hacerlo eficiente como lo privado y cuidarlo porque lo público es de todos".

"Tenemos que definir la infraestructura en todo el país y además el sistema de emergencia para lograr salvar vidas".

También hizo hincapié en que: "hay que generar un ejército de enfermería y un nuevo ejército de personas de cuidado y promotores de salud en los barrios".

Massa se refirió a una mayor profesionalización de la carrera de medicina.

"El sistema de salud es centralmente recursos con insumos en medicamento y tecnología aplicada", dijo y en ese sentido, es muy importante "que defendamos una carrera que tenga un mayor profesionalismo y con mejores salarios", apuntó.

Por su parte, Yedlin, senador nacional por Tucumán y presidente de la comisión de Salud de la Cámara alta, agradeció a promotores de la salud, docentes, no docentes, personal médico y enfermeros en el diseño de una política de salud que "requiere integrar todo el sistema de salud público y privado y encontrar objetivos comunes", dijo.

Yedlin remarcó algunas medidas en salud para los próximos diez años como la creación de un nuevo Consejo Federal en Salud (Cofesa), "el cual no sólo va a estar integrado por los ministros de salud provinciales, sino por el sector privado y el sistema de seguridad social de salud con carácter vinculante".

Otra medida atañe a los recursos humanos en salud que, según Yedlin, "están en crisis en Argentina y en todo el mundo".

El senador sostuvo que están trabajando en un programa nacional "que garantice a los argentinos, sin importar quién administre el Estado, tener calidad y cantidad en recursos humanos ya sea en medicina, en enfermería y en cada una de las especialidades que necesiten", puntualizó.

Bajar el costo de los medicamentos fue otro punto que el senador remarcó, y en ese sentido propuso "la creación de un sistema nacional que genere un fondo para medicamentos de alto costo".

Además de "cuidar el sistema de salud de las y los argentinos integrando el sistema público y privado".

También estuvieron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el diputado nacional oficialista Daniel Gollan, la senadora nacional del FdT Juliana Di Tullio, el presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt; el titular del sindicato de la Sanidad y cotitular de la CGT, Héctor Daer; el exrector de la Universidad de Buenos Aires Alberto Barbieri y autoridades de la Facultad de Medicina de la UBA.

Además acompañaron promotores de salud del Movimiento Evita Berazategui y San Miguel, ATE Salud y el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (Sutepa).