AMPLIAR Tráiler en Plaza Urquiza

09/10/2023 - En General

Continúan con éxito las prestaciones para la mujer en Plaza Urquiza

Durante todo este mes se realiza una campaña internacional para concientizar sobre el cáncer de mama y promover la detección temprana. Es por ello que el Ministerio de Salud, a cargo de Luis Medina Ruiz, ha organizado actividades donde las mujeres pueden realizar consultas y estudios de control.

En el marco del mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama, continúan las acciones en el tráiler apostado en Plaza Urquiza, al respecto la referente del programa de Prevención y Control del Cáncer de Mama, doctora Stella Maris Esquivel, comentó: “Estos días estamos trabajando en Plaza Urquiza a partir de las 9:00 de la mañana, de lunes a viernes, con mamografías, ecografías mamarias, test de VPH, Papanicolaou a demanda, por orden de llegada, no se necesitan pedidos médicos”, destacó.

No sólo estamos efectuando los estudios, sino también brindando consejería respecto a cómo cuidarse, ya que cuando hablamos de cáncer de mama, la única manera de presentarle batalla es evitando los factores de riesgo. Hay algunos que no los podemos modificar como la edad entre los 40 a 70 años, los antecedentes, pero sí tenemos otros factores sobre los que trabajamos, uno de ellos es la alimentación saludable, estar en el peso óptimo, hacer actividad física, no consumir drogas, alcohol, ni tabaco”, enfatizó.

Asimismo, la profesional hizo hincapié sobre la concientización en la prevención. “Es fundamental que la mujer se realice una mamografía todos los años, en cualquiera de los nodos de la provincia, se la puede realizar en los hospitales del tercer nivel, en las policlínicas y hospitales del interior y en todos los casos es totalmente gratuita. Durante el mes de octubre vamos a tener turnos matutinos y vespertinos, para que las mujeres puedan acomodar sus horarios de acuerdo a su trabajo”.