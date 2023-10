06/10/2023 - Gerontología

El hospital Avellaneda festejó el Día del Adulto Mayor con un importante evento

Buscan generar conciencia respecto a la importancia del cuidado de la salud integral de la población.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, participó de las iniciativas emprendidas por la institución en ocasión de la fecha instituida para generar conciencia respecto a la importancia del cuidado de la salud integral de la población que pertenece a esta franja etaria.

El Salón de Usos Múltiples del hospital fue sede del acto y se ofreció un desayuno para la comunidad hospitalaria. En la ocasión el ministro Medina Ruiz sostuvo que la valoración y cuidado del adulto mayor es un importante valor y pilar de gestión en la provincia: “En nuestros hospitales, policlínicas y Caps siempre hay profesionales enfermeros, médicos, kinesiólogos, psicólogos y personal de salud en general a los que les preocupa y ocupa trabajar con los abuelos. Debemos tomar conciencia de que con suerte todos podemos aspirar a ser mayores en algún momento y mientras tanto tenemos que valorar la vida, la salud, cuidarnos y por supuesto valorar y respetar a nuestros mayores”.

En el hospital Avellaneda, continuó el titular de la cartera sanitaria, se creó la residencia de adultos mayores, en la Escuela de Pacientes a su vez el aula correspondiente y se generaron consultorios y servicios para adultos mayores, lo cual implica que hoy hay un flujo alto de pacientes adultos mayores que tienen la costumbre de concurrir a la institución varias veces por semana inclusive.

“La idea es que vengan para pasarla bien, para aprender cómo se tienen que cuidar, para compartir espacios con sus pares y para combatir la soledad, así que estamos muy contentos y por supuesto instamos a los equipos a seguir trabajando en esto, a incentivar en la población la noción de que desde niños y jóvenes debemos ponernos un casco cuando subimos a una moto, evitar los excesos, llevar una vida saludable, ser positivos para llegar bien a mayores y por supuesto al llegar a esa etapa de la vida, que la sociedad nos cuide como corresponde”, reflexionó el funcionario a la vez que agradeció al gobierno de la provincia por su apoyo.

Por su parte la directora del hospital, Alba Pieroni, comentó que no querían dejar pasar la fecha conmemorativa, como una ocasión para realizar un festejo para los miembros del Aula de Adultos Mayores de la Escuela de Pacientes del efector: “Tanto hacen e hicieron por nosotros todos los días nuestros adultos mayores, que esta fiesta está pensada y dedicada para ellos, tratamos de lograr a través de esto y de todo lo que se trabaja en este hospital, que puedan llegar a envejecer lo mejor y más saludablemente posible, y que sean semillitas transmisoras para el resto de la población, para sus pares y las personas más jóvenes de sus familias que los acompañan”.

Al ser un hospital polivalente el Avellaneda trabaja con todas las edades, desde neonatología, embarazadas, niños, adultos y adultos mayores. Cuenta específicamente con un servicio de Gerontología, donde se brinda la atención médica especializada para esa población. “Los días lunes a las 10 de la mañana se reúnen y se realizan diferentes actividades, tanto físicas como de ejercicio cognitivo entre otras cosas que se van trabajando”, contó Pieroni.

La médica gerontóloga del Consultorio de Atención de Adultos Mayores del hospital, Ana Sofía Amín, destacó la importancia de las actividades lúdicas que se realizaron en la fecha para trabajar con los adultos mayores de la comunidad y otros invitados: “Como ya se sabe dentro de la Escuela de Pacientes del hospital Avellaneda tenemos un Aula que es exclusiva para adultos mayores en donde se trabajan distintas temáticas que ellos mismos plantean la necesidad de abordar y allí lo más importante para destacar es el acompañamiento que reciben por parte de ellos mismos. En el servicio atendemos dos médicos por medio de turnos programados de lunes a viernes a la mañana y de lunes a miércoles a la tarde”.

La enfermera gerontológica Gladys Rodríguez definió su rol como el del primer rostro que ve el paciente cuando llega a consultar qué patologías atendemos: “Soy quien le hace la valoración para ver si el paciente puede ingresar o no a nuestro consultorio de gerontología. Tratamos de que, con la ayuda del consultorio, la persona tenga un envejecimiento saludable, que sea autónomo el 100%, que no tenga que estar dependiendo de otros, por eso los invitamos a que se lleguen, estamos justamente para ayudar a que no pierdan la autonomía, la puerta está abierta y les daremos turnos programados”.

Participó también la directora de Cuidado y Protección del Adulto Mayor, Olga Fernández.