AMPLIAR Los golpistas en plena acción

03/10/2023 - Golpistas

Justicia condena a tres imputados más por participación en los hechos del 8 de enero

El pleno del Tribunal Supremo Federal (STF) condenó a tres acusados ​​más por su participación en los actos golpistas del 8 de enero, cuando la sede de Três Poderes fue invadida y vandalizada en Brasilia. Moacir José dos Santos fue condenado a 17 años de prisión en régimen cerrado inicial, João Lucas Vale Giffoni, a 14 años de prisión y Davos Baeck, a 12 años de prisión.

Sigue.

Los casos fueron juzgados en el pleno virtual, en el que los ministros tienen un plazo para votar a distancia, sin deliberación presencial. Todos los imputados fueron acusados ​​por la Fiscalía General de la República por los delitos de asociación delictuosa armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y depredación de bienes catalogados.

Sólo en el caso de Davis Baeck hubo absolución de los delitos de daño calificado y depredación de propiedad. El resto fueron condenados por todos los delitos.

Al final prevaleció el voto del ponente, el ministro Alexandre de Moraes. Le siguieron Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes y Cármen Lúcia. Los ministros Cristiano Zanin y Luís Roberto divergieron en parte, absolviendo a algunos de los condenados en relación con delitos específicos.

El ministro Nunes Marques, revisor de acciones penales, votó a favor de condenar sólo los delitos de deterioro de bienes catalogados y daños calificados de violencia y amenaza grave, absolviendo a los acusados ​​de los demás delitos. André Mendonça también votó a favor de sentencias mucho menores que las del ponente, perdiendo.

Otros dos casos penales, que involucraban a las acusadas Jupira Silvana da Cruz Rodrigues y Nilma Lacerda Alves, vieron suspendidos sus juicios debido a una destacada solicitud del ministro André Mendonça.

Acusado

João Lucas Valle Giffoni vive en Brasilia y fue arrestado in fraganti por la Policía Legislativa dentro del Congreso Nacional. En el proceso, la defensa de Giffoni sostuvo que él no participó en la invasión del edificio y entró al Congreso para escapar de las bombas lacrimógenas. La defensa añadió que no apoya los actos antidemocráticos ni el vandalismo.

La defensa de Moacir José dos Santos, de Cascavel (PR), detenido en el Palacio do Planalto, afirmó que el acusado vino a Brasilia para participar en una manifestación "ordenada y pacífica", no participó en actos de depredación, ni portó ningún tipo de de armas y entró al edificio para protegerse.

Davis Baek, residente de São Paulo, detenido en la Praça dos Três Poderes, portaba dos petardos, cartuchos de gas lacrimógeno, un cuchillo y una navaja de bolsillo. La defensa sostuvo que él no participó en la depredación.

Jupira Silvana da Cruz Rodrigues vive en Betim (MG) y fue detenida dentro del Palacio do Planalto. Los abogados de Jupira afirmaron que "no hay pruebas" de que ella haya participado en la depredación. Según la defensa, llegó a la Esplanada dos Ministérios después de que comenzara la depredación y entró en el Palacio do Planalto para protegerse de las balas de goma y gases lacrimógenos disparados contra los manifestantes que se encontraban afuera.