29/09/2023 - Economía

Arriban a Bolivia dos bancos chinos para promover el uso del yuan en transacciones nacionales

Ejecutivos de dos de los bancos más grandes de China arribaron AYER viernes a la ciudad de Santa Cruz para reunirse con representantes del sistema financiero boliviano y promover el uso del yuan en transacciones nacionales, informó el Banco Central de Bolivia (BCB).

“El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que, luego de una exitosa gestión realizada en la ciudad de Beijín, capital de la República Popular de China, se propició la llegada del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y del Bank of China, los dos bancos más grandes de dicho país”, indicó el ente emisor en un reporte.

Según el BCB, los ejecutivos de esos bancos chinos brindaron a representantes del sistema financiero boliviano amplia información acerca de los productos y servicios que ofrecen, en una reunión, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ello con la finalidad de promover el uso del yuan renminbi en las transacciones comerciales y financieras internacionales entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Popular de China.

En la oportunidad, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó que en los últimos años el comercio entre Bolivia y China fue cobrando mayor importancia, ya que representó en 2022 un 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 12% del flujo comercial total.

Eso significa que China es el tercer socio comercial más importante para la economía boliviana.

“En el contexto internacional, el yuan renmimbi ha ido cobrando mayor protagonismo a nivel internacional, actualmente, se constituye en la quinta moneda más activa en pagos globales complementada con una mayor participación en las reservas financieras mundiales”, aseveró.

Estos aspectos, añadió, “muestran un gran potencial para la negociación en yuanes renmimbi como alternativa al dólar estadounidense, tomando en cuenta también que la región se ve afectada por las restricciones impuestas por el sistema financiero internacional que limitan las opciones de financiamiento”.

“Por lo tanto, es necesario reducir la dependencia del dólar estadounidense, diversificar nuestras relaciones económicas y fortalecer el uso de instrumentos alternativos como el yuan renmimbi”, sostuvo.