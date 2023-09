AMPLIAR Fue su primer discurso tras asumir la presidencia del STF

28/09/2023 - Asunción

Brasil: Barroso afirma que las Fuerzas Armadas no sucumbieron al golpe

En su primer discurso ante el pleno del Tribunal Supremo Tribunal Federal (STF) tras su toma de posesión esta tarde , Barroso hizo referencia a los actos golpistas del 8 de enero y afirmó que los ministros están unidos en defensa de la democracia.

“Ganaron las instituciones, teniendo a su lado la presencia indispensable de la sociedad civil, la prensa y el Congreso Nacional. Y, se haga justicia, en el momento decisivo las Fuerzas Armadas no sucumbieron al golpe”, afirmó.

Respecto al papel del Poder Judicial, Barroso dijo que el Tribunal Supremo no practica activismo judicial y cumple con su papel. Para el ministro, el tribunal debe actuar con moderación y en armonía con los demás Poderes de la República.

"Es imperativo que el tribunal actúe con moderación y en diálogo con otros poderes y la sociedad, como siempre hemos intentado hacer y pretendemos intensificar", afirmó.

El presidente también le agradeció haber sido nominado a la Corte Suprema por la entonces presidenta Dilma Rousseff.

“Me nominó para el cargo de la manera más republicana que puede actuar un presidente. No preguntó, no insinuó, no cobró”, garantizó.

Finalmente, Barroso destacó las acciones afirmativas en defensa de los derechos fundamentales.

“También hemos actuado, siempre con base en la Constitución, a favor de los esfuerzos de la población negra por el reconocimiento y la igualdad de oportunidades, validando acciones afirmativas, esenciales para superar el racismo estructural. Asimismo, la comunidad LGBTQIA+ obtuvo en este tribunal el reconocimiento de importantes derechos” , Él concluyó.

A la ceremonia de inauguración asistieron el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y los presidentes de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), y del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), en además de otras autoridades.

Barroso, que asumirá un mandato de dos años, permanecerá en el cargo hasta octubre de 2025. La ministra ocupa el cargo de Rosa Weber, que se jubilará obligatoriamente el próximo lunes (2) al cumplir 75 años.

Perfil

Barroso llegó a la Corte Suprema en 2013. Fue propuesto por la entonces presidenta Dilma Rousseff para cubrir la vacante dejada por el ministro Carlos Ayres Britto, quien se jubiló en noviembre de 2012 al cumplir 70 años.

El ministro nació en Vassouras (RJ), tiene un doctorado en derecho público por la Universidad Estadual de Río de Janeiro (Uerj) y una maestría en derecho por la Facultad de Derecho de Yale, en Estados Unidos.

Antes de llegar a la Corte Suprema, trabajó como abogado privado y defendió varias causas en la Corte, entre ellas la interrupción del embarazo en casos de fetos anencefálicos, la investigación con células madre, las uniones entre personas del mismo sexo y la defensa del ex activista Cesare Battisti.