AMPLIAR Escena de La Memoria Infinita

28/09/2023 - Chile

Documental de Maite Alberdi, buenos amores más que Alzheimer

La cineasta chilena Maite Alberdi presentó en San Sebastián su cinta exitosa "La memoria infinita" sobre "los buenos amores, más que sobre el Alzheimer", dijo a ANSA, protagonizada por el periodista Augusto Góngora, quien sufrió esta enfermedad, y su pareja, la exministra de Cultura Paulina Urrutia.

Sigue.

El documental, presentado en la sección Perlas del Festival de cine de San Sebastián, es la película que más espectadores ha tenido en Chile en los últimos cinco años.

Fue rodada entre 2018 y 2022, cuando la pareja tuvo que enfrentarse a los estragos del Alzheimer que padeció Góngora, fallecido en mayo pasado, quien consagró buena parte de su carrera profesional a mantener viva la memoria de quienes se enfrentaron a la dictadura.

"Esta película más que sobre el Alzheimer es sobre los buenos amores. Sé que muestro una excepción", señala Alberdi, que expone "el nivel de entrega y paciencia de Paulina, seguramente porque a su vez ella fue antes cuidada por él".

A Alberdi le gustaría que el espectador "no sintiera miedo a la enfermedad y que sienta lo infinito del amor".

Es un sentimiento que está intacto".

La cineasta quiso hacer "una oda a lo no verbal, a lo no racional", y señala que "no es una película sobre el olvido, sino sobre la permanencia".

La directora de "El agente Topo", que en el festival de San Sebastián consiguió el Premio del Público, dice que siempre trabaja con demencias porque le atrae "la fragilidad y el hecho de no tenerle miedo a ella".

Además, que "se entienda la memoria desde otros lugares, pues solo se entiende ligada a la información", cuando "el amor por Paulina no lo olvida nunca.

De hecho, en el documental muestra que "no es tan terrible la fragilidad. Es una cuestión llevadera. Es una película más luminosa que oscura", apunta.