27/09/2023 - Por primera vez

Se realizó una artroscopia a una niña de 8 años

La intervención, inédita hasta el momento en una paciente de esa edad, permitirá a mediano plazo que Luciana recupere su movilidad.

La misma se llevó a cabo en el hospital del Niño Jesús y estuvo a cargo del cirujano artroscopista Sergio Werenisky, quien con gran vocación y entrega dirigió el equipo de cirugía del efector, junto a la doctora Luz Torres. La intervención, inédita hasta el momento en una paciente de esa edad, permitirá a mediano plazo que Luciana recupere su movilidad, los juegos y el disfrute junto a sus hermanos.

El doctor Sergio Werenisky, traumatólogo y cirujano artroscopista, inició explicando que la patología que presentaba la niña era un caso poco frecuente en una menor, ella tenía una lesión en asa de balde de un menisco externo en donde las rodillas estaban trabadas, lo que le causaba mucho dolor e incluso inmovilidad, se le dificultaba caminar y las actividades cotidianas y más comunes para un niño.

Con respecto al abordaje que se plantea frente a esta patología en una paciente tan chica, el especialista destacó que primeramente se debe tener el consentimiento de los padres, contar con el instrumental quirúrgico específico -debido a que son articulaciones muy pequeñas- y la coordinación con los equipos de profesionales como ser los pediatras, el anestesista y toda la gente del quirófano para poder llevar a cabo la cirugía.

“La ventaja de una cirugía artroscópica es que se hace mediante mínimas incisiones de menos de un centímetro, en donde se entra con una cámara, por un lado, y por el otro portal se trabaja para sacar la lesión del menisco, arreglarlo y suturarlo. Dependiendo de la lesión que sea, son cirugías dentro de todo rápidas, esta duró 40 minutos. El personal que intervino fue el anestesiólogo, el cirujano, un ayudante y la instrumentadora”, detalló Werenisky.

En cuanto a la recuperación de la paciente, el médico artroscopista hizo hincapié en que la ventaja de la artroscopia es que, al ser mínimamente invasiva, la recuperación es muchísimo más rápida. “En este caso en particular se tuvo que suturar el menisco de la niña, entonces va a estar con una férula y con una inmovilización tres o cuatro semanas y de ahí va a empezar la movilización y a pisar, que es lo que no podía hacer”, añadió.

“Me parece fundamental que podamos comenzar a realizar este tipo de intervenciones, son un reto y un desafío para todos. Empezar a incorporar patologías y subespecialidades al hospital de Niños es una forma de crecer y nos ayuda a todos, a la sociedad, a nosotros como profesionales y al hospital como institución”, afirmó.

Por su parte, el doctor Gastón Fourcans, médico traumatólogo coordinador del servicio de Traumatología del hospital de Niños, explicó que dentro de lo que son las patologías poco frecuentes existen las lesiones meniscales que no se podían abordar en niños menores de 15 años por temas de instrumental y personal y se estaban tratando después las consecuencias propias de la lesión crónica a largo plazo.

“Ahora hemos logrado hacer la primera cirugía artroscópica en el hospital a una niña de 8 años y la idea es organizarnos para proyectar a largo plazo y poder tener el servicio de artroscopía próximamente en el hospital de Niños, para poder trabajar directamente con estos pacientes de a poquito y de esta forma mantener un flujo de pacientes todos los meses para poder solucionar esta patología que tiene mucha demanda”, sostuvo.

Siguiendo esta línea, el especialista detalló que sobre esta patología hay sub-diagnósticos, ante las limitaciones que se presentaban para llegar a que sea tratada en la parte pública, motivo por el cual los pacientes iban a la parte privada o esperaban a cumplir la edad para ser operados en el hospital Kirchner o en el Padilla.

“Ahora se está poniendo más énfasis en estos pacientes para poder diagnosticarlos rápidamente y en base a eso ir agilizando los tiempos para que sean tratados. Por nuestra parte, los pacientes van a ir llegando al servicio y se los va a diagnosticar. Si se encuentran signos al examen físico de posibles lesiones meniscales, se los va a estudiar de manera correspondiente y con base en eso se harán grupos de pacientes para ir empezando a organizar las cirugías”, cerró.

A su vez, Mercedes Elvira Corvalán, mamá de Luciana, contó que comenzó a darse cuenta que la rodilla de su hija estaba encogida, es por esto que la llevó al hospital de Niños donde le realizaron unas placas, hasta que una doctora le pidió una resonancia y descubrieron que su hija tenía una lesión.

Y agregó: “Ella no estaba pudiendo hacer su vida normal, ya que tenía la rodilla encogida, no iba a la escuela ni nada por eso, no podía caminar tampoco”. Con mucha angustia, Mercedes agregó que pasaron cuatro meses hasta que pudieron intervenirla. “Ella tiene cinco hermanos, ellos juegan y siempre se sentían mal porque iban a jugar y ella se tenía que quedar sentada”.

Marcos Miguel Sánchez, el papá de Luciana muy emocionado, agradeció a Dios que haya llegado el momento de la operación de su hija. “Estamos con ella y haremos todo lo que nos digan los profesionales y seguiremos adelante. Quiero agradecerle al doctor por la mano que nos ha dado, estoy muy contento, ya que mi hija es una criatura que juega mucho y ahora va a poder divertirse como cualquier niña”.