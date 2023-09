27/09/2023 - cine

El corto tucumano "Tanto cielo para mí" se estrenará en Colombia

seleccionado para proyectarse el 26 de septiembre en el festival internacional "Cine Salvaje", de Colombia. La producción audiovisual fue realizada con un presupuesto de 2 mil pesos y contó con un equipo de tan solo dos integrantes: Felipe Quiroga (guionista y director) y Carla Nair Juarez (actriz y directora de arte).

El corto, de 9 minutos de duración, narra la historia de Renata, una joven que se mudó a Tucumán para estudiar arte. Lejos de su hogar y de su familia, ella intenta encontrar su lugar en una ciudad que le es ajena. Así, tratará de sobreponerse a la soledad, la tristeza y el desarraigo para poder expresarse a través de una pintura que no logra empezar a pintar. La película integra la selección oficial latinoamericana de "Cine Salvaje", un festival de cine social y comunitario que busca la representación de las problemáticas sociales. El evento comenzó el 19 de septiembre y se lleva a cabo hasta el 1° de octubre en Bogotá.

"Todo el proceso nos tomó una semana, desde la idea, la escritura del guion, el rodaje y el montaje", cuenta Quiroga, que es licenciado en Comunicación Social y escritor, y añade: "Nos habían prestado una cámara y teníamos que devolverla en ese plazo, pero por suerte pudimos cumplir con la planificación". El rodaje se realizó a comienzos de este año en el departamento en el que viven juntos, a pocas cuadras del estadio de Atlético Tucumán.

"Sabemos que el cine tiene otros tiempos, que se trabaja con grandes equipos y que se manejan otros presupuestos. Nosotros no teníamos recursos y ningún tipo de apoyo, pero sí muchas ganas de filmar y de contar esta historia. Lo importante es moverse, no quedarse con los 'no' que a veces uno se impone y que otras veces te impone el contexto", comenta Juarez, actriz con experiencia en teatro y en producciones audiovisuales. "Este fue nuestro primer corto juntos y, si bien reconocemos que todavía nos queda mucho por aprender, disfrutamos el proceso y nos gustaría seguir filmando. Esto es un comienzo", agregan.

Ambos se mostraron muy felices y entusiasmados con la noticia de que "Tanto cielo para mí" quedó seleccionado: "Agradecemos el espacio y la oportunidad de ser parte de un festival con el que compartimos la visión de que el cine es una herramienta de comprensión y diálogo para contar historias, superando las limitaciones presupuestales con creatividad y autogestión", señalan. Sin embargo, destacan la importancia de que los y las artistas independientes cuenten con el apoyo necesario para seguir creando.

Consultada sobre cómo le gustaría que el corto sea recibido por el público, Juarez dice: "Nos gustaría que a quienes lo vean les pase algo, se transformen y sientan. Que los haga pensar, que no vean las cosas iguales. El título y la historia pueden ser interpretadas de distintas formas y el final es abierto. De esta manera queremos que la imaginación se amplie y que cada uno haga su propio viaje".