AMPLIAR Amenazas y estrategias de resistencia fueron reportadas por entidades

19/09/2023 - Instituto Maira

Informe destaca desafíos en territorios indígenas

La Tierra Indígena (TI) Cachoeira Seca, en Pará, está habitada por el pueblo indígena Arara, que tiene una población de sólo alrededor de 100 personas. Allí, el número total de personas no indígenas que se han instalado ilegalmente supera los 3.000, y el acceso a la aldea de Arara se realiza a través de la aldea de quienes ocupan el lugar ilegalmente.

El caso es destacado en un informe difundido este martes (19) en la capital de São Paulo por la entidad Conectas Derechos Humanos, el Instituto Maíra y entidades de representación indígena. El documento fue elaborado en conjunto con la Asociación Etnoambiental Kanindé, Jupaú - Asociación del Pueblo Indígena Uru-eu-wau-wau y Kowit - Asociación Indígena del Pueblo Arara da Cachoeira Seca.

Otra situación reflejada en el informe es la de las personas que viven en las Tierras Indígenas (TI) Uru-Eu-Wau-Wau en Rondônia, y también en la TI Sete de Setembro, en Rondônia y Mato Grosso. Se trata de personas cuya existencia está en riesgo: algunos de ellos aceptaron recientemente entrar en contacto con personas ajenas a su comunidad y otros optaron por permanecer en aislamiento voluntario.

La directora de Fortalecimiento del Movimiento por los Derechos Humanos de Conectas, Julia Mello Neiva, explica que los autores del informe decidieron centrarse en detallar el escenario de estos territorios porque los líderes que trabajan en ellos tienen en común la forma de afrontar las dificultades, que son similar. Además, subraya, los líderes indígenas demuestran voluntad de dialogar para encontrar soluciones, incluso en lo que respecta al proceso de desintrusión, es decir, la expulsión de los invasores.

La directora de Conectas, que habló directamente con los dirigentes, menciona que temen que los invasores regresen al IT luego de su expulsión, y que, para ella, el gobierno federal ha señalado que está del lado de los indígenas. . "Se trata de proteger a los pueblos indígenas, pero también a la humanidad", afirma.

Como en varios otros territorios de Brasil y tomando como ejemplo los otros mencionados en el informe, en la TI Cachoeira Seca se irrespeta uno de los principios más importantes para los pueblos originarios, el de la autodeterminación, según la investigación. La libre determinación significa que los pueblos indígenas tienen derecho a gestionar, como mejor les parezca, su condición política y su desarrollo, en las esferas económica, social y cultural. Es decir, deben gozar de autonomía y tener las condiciones para ello.

Según el informe “Vive en territorios bajo presión: pueblos Uru-Eu-Wau-Wau, Paiter Suruí y Arara”, en la TI en mención, ubicada entre los ríos Iriri y Xingu, la forma de vida y, en consecuencia, los que no viven han sido dictados por los invasores, que son madereros, acaparadores de tierras, mineros y otros tipos, como los agricultores que crían ganado. Como destaca el informe de la red de organizaciones, con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), entre 2008 y 2020, la guacamaya perdió 367,9 km² de bosque.

"En términos generales, el impacto de esta deforestación es una reducción de la caza, una mayor contaminación del río y una reducción de la pesca. Los grandes castaños y la mayoría de los árboles de ipe fueron talados. Como consecuencia, los indígenas ya no se sienten cómodo cazar lejos, alejarse del pueblo – dentro del territorio, pero lejos del pueblo, esto se debe a que, al acampar en el monte, es posible escuchar motosierras acercándose al amanecer. comienza a ser restringida por temor a encontrarse con un maderero o un invasor en sus tierras", describe el informe.

Amenazas

El informe muestra que el guacamayo también sufre, como muchos de sus parientes indígenas, amenazas constantes. Un caso que ilustra la violencia a la que están expuestos es el de Karaya Arara, quien, en mayo de 2000, fue encontrada muerta en el río Iriri, en Altamira, días después de ser reportada como desaparecida.

La TI Uru-Eu-Wau-Wau, a su vez, es uno de los territorios indígenas en la lista de prioridades del gobierno federal en términos de desintrusión. Los pueblos indígenas del territorio presenciaron un aumento de la presión sobre la región entre 2018 y 2021.

Según el informe difundido este martes, la región cercana a la aldea Linha 623, donde los indígenas recolectan castañas, es foco de ataques de acaparadores de tierras y madereros, que provocan deforestación, roban castañas y amenazan la vida de los indígenas que ya han contacto establecido y también de pueblos indígenas aislados.

Ivaneide Bandeira Cardozo, de Kanindé, recordó el episodio que vivió el 14 de mayo, cuando alrededor de 50 hombres la acorralaron, mientras estaba en compañía de los indígenas Paiter Suruí, en momentos que preparaban un dibujo en el suelo, a modo de protesta. contra la deforestación en la región. Dice que los invasores disparan contra el bosque, demuestran que no les importa desautorizar a los agentes de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y, en varias ocasiones, han afirmó que los indígenas son “sueltos”.

Para Ivaneide, una de las preocupaciones es la caracterización errónea de los casos como violaciones de los derechos indígenas y conflictos por la tierra. Lo que hacen, comenta, es atribuir los ataques a otros factores, "inventando excusas". Según ella, hasta la fecha los procesos que podrían cerrar los casos de violencia cometida contra líderes no han avanzado en los tribunales.

"Todos los protectores [del bosque] están amenazados de muerte, tienen que vivir bajo protección. Desde hace un tiempo, no puedo ir al TI Uru-Eu-Wau-Wau, en algunos lugares, porque "Sé que si voy, me van a matar. Y no soy sólo yo, es el equipo. Tienen todos los nombres, las personas marcadas. Y esta gente no se suicida, ordena a la gente que mate". , declara.