AMPLIAR Habló de proteccionismo y dificultad para resolver conflictos

19/09/2023 - Economía

En la ONU, Lula aseguró que el multilateralismo global se está erosionando

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo a los líderes mundiales, ayer martes, que el principio del multilateralismo global, que presupone la igualdad soberana entre las naciones, ha sido erosionado. Al abrir el debate general de jefes de Estado en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Lula defendió la necesidad de reformas en el sistema de gobernanza global.

Sigue.

Desde que asumió el cargo, en discursos en diversos organismos internacionales, Lula ha sostenido que el actual modelo de gobernanza, creado después de la Segunda Guerra Mundial, ya no representa la geopolítica del siglo XXI. Para el presidente, es necesaria una representación adecuada de los países emergentes . en órganos como el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy, este consejo, con poder para tomar importantes decisiones internacionales, reúne únicamente a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

“Seguiremos siendo críticos con cualquier intento de dividir el mundo en zonas de influencia y renovar la Guerra Fría. El Consejo de Seguridad de la ONU ha ido perdiendo progresivamente su credibilidad. Esta fragilidad surge en particular de las acciones de sus miembros permanentes, que libran guerras no autorizadas en busca de expansión territorial o cambio de régimen. Su parálisis es la prueba más elocuente de la necesidad y urgencia de reformarlo, dándole mayor representatividad y eficacia”, dijo Lula.

Para él, entidades internacionales más representativas pueden, por ejemplo, imponer castigos a los países que no cumplan con sus compromisos en materia climática. Lula afirmó que falta voluntad política de quienes gobiernan el mundo para superar las desigualdades y destacó que el desempeño desigual de los organismos de financiación “es inaceptable”.

“En las principales instancias de gobernanza global, las negociaciones en las que todos los países tienen voz y voto han perdido fuerza. Cuando las instituciones reproducen desigualdades, son parte del problema, no de la solución. El año pasado, el FMI puso a disposición de los países europeos 160.000 millones de dólares en derechos especiales de giro y sólo 34.000 millones de dólares a los países africanos. La representación desigual y distorsionada en la gestión del FMI y del Banco Mundial es inaceptable. No hemos corregido los excesos de la desregulación del mercado y el apoyo al Estado mínimo. No se han sentado las bases de una nueva gobernanza económica”, afirmó Lula.

Negocio

El presidente también criticó el debilitamiento del sistema comercial multilateral y dijo que el proteccionismo adoptado por los países ricos ha cobrado fuerza.

"La Organización Mundial del Comercio sigue paralizada, especialmente su sistema de solución de disputas".

Según Lula, los Brics –un bloque de países emergentes del que Brasil es miembro– surgieron a raíz de esta “inmovilidad” y constituyen una plataforma estratégica para promover la cooperación entre estos países. “La reciente ampliación del grupo en la Cumbre de Johannesburgo fortalece la lucha por un orden que se ajuste a la pluralidad económica, geográfica y política del siglo XXI.

"Somos una fuerza que trabaja por un comercio global más justo en un contexto de grave crisis del multilateralismo", afirmó sobre la inclusión de seis nuevos miembros al grupo ya formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica.

La lucha contra el cambio climático también fue destacada en el discurso del brasileño. Lula exigió a los países ricos cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, como donar 100.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo para preservar sus bosques y dijo que un modelo de desarrollo "socialmente justo y ambientalmente sostenible" es posible.

Este año, el tema del debate de la Asamblea General de la ONU es Reconstruir la confianza y reavivar la solidaridad global: acelerar la acción hacia la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos .

En esta sesión de trabajo, los jefes de los Estados miembros de la ONU están invitados a hablar en una oportunidad para resaltar sus puntos de vista y preocupaciones con respecto al sistema multilateral.

El presidente llegó a Nueva York el pasado sábado por la noche (16), donde participó en reuniones con empresarios y autoridades extranjeras. Mañana (20) se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y será recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien lanzará una iniciativa global para promover el trabajo decente.

En su discurso en la ONU, Lula criticó el neoliberalismo y afirmó que el desempleo y el trabajo precario "socavaron la confianza de la gente en tiempos mejores, especialmente de los jóvenes". Para el presidente, esto dio lugar al ascenso de la extrema derecha en distintas partes del mundo.

“El racismo, la intolerancia y la xenofobia se han extendido, alentados por las nuevas tecnologías creadas supuestamente para acercarnos”.

“El neoliberalismo ha empeorado la desigualdad económica y política que aqueja a las democracias actuales. Su legado es una masa de gente desheredada y excluida. Entre sus escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política y venden soluciones tan fáciles como equivocadas. Muchos sucumbieron a la tentación de sustituir un neoliberalismo fallido por un nacionalismo primitivo, conservador y autoritario”, destacó el presidente.

Para Lula, las políticas activas de inclusión a nivel cultural, educativo y digital son fundamentales para promover los valores democráticos y la defensa del Estado de derecho. En el mismo sentido, el mandatario defendió la libertad de prensa y criticó el mantenimiento de la prisión del periodista y activista australiano Julian Assange.

En su discurso, Lula defendió la paz y afirmó que los conflictos armados son “una afrenta a la racionalidad humana”. "Es inquietante ver que persisten viejas disputas sin resolver y que surgen o cobran fuerza nuevas amenazas", afirmó.

“La guerra en Ucrania expone nuestra incapacidad colectiva para hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de la ONU”, añadió Lula ante los líderes mundiales, incluido el presidente ucraniano.

El brasileño también citó la dificultad de garantizar la creación de un Estado para el pueblo palestino”, el riesgo de un golpe de Estado en Guatemala, la persistencia de la crisis humanitaria en Haití, el conflicto en Yemen, las amenazas a la unidad nacional de Libia y las rupturas. instituciones en Burkina Faso, Gabón, Guinea-Conakry, Malí, Níger y Sudán.

Lula reiteró que es necesario crear espacios de diálogo en los organismos internacionales y que “se invierte mucho en armamento y poco en desarrollo”.

“No se logrará estabilidad y seguridad donde haya exclusión social y desigualdad. La ONU nació para ser el hogar del entendimiento y el diálogo. La comunidad internacional necesita elegir: por un lado, está la expansión de los conflictos, la profundización de las desigualdades y la erosión del Estado de derecho. Por el otro, la renovación de las instituciones multilaterales dedicadas a promover la paz”, afirmó.

Corresponde al gobierno brasileño pronunciar el primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, seguido del presidente de Estados Unidos. Esta tradición se remonta a los inicios de la organización, a finales de los años 1940.

Esta es la octava vez que el Presidente Lula abre el debate general entre Jefes de Estado. A lo largo de sus dos mandatos anteriores, participó del evento todos los años entre 2003 y 2009. En 2010, estuvo representado por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y actual asesor especial de la Presidencia, Celso Amorim.