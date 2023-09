19/09/2023 - Anuncios

Jaldo eliminará el Pacto Social y "cada municipio se arreglará con lo que le corresponde"

El gobernador electo, Osvaldo Jaldo, esta ayer fue entrevistado en su despacho donde habló sobre varios temas especialmente la situación del transporte público de pasajeros y el pacto social a la que la mayoría de los municipios están adheridos.

Con respecto al transporte Jaldo dijo" no hay duda que este servicio en algún momento hablábamos de que no le alcanzaban para pagar los sueldos la compra de combustible y repuestos necesarios para mantener una flota en orden para prestar un buen servicio, con colectivos en condiciones y que cumplan los horarios porque eso también trae aparejado no poder llegar a horario a los lugares de destinos de cientos de tucumanos. No nos olvidemos que el transporte público de pasajeros no solo tienen que ver con San Miguel de Tucumán, también con el interior, en capital creo que hay aproximadamente 400 colectivos en servicio, en el interior hay aproximadamente 700, yo creo que hoy se está dando la oportunidad para que tanto el municipio de la capital como el gobierno de la provincia podamos tener una estrategia, una planificación sumado a la participación de los empresarios y gobierno nacional, pero lo que tenemos que conseguir de una vez por todas y lo han venido escuchando nosotros no podemos competir con CABA con capital Federal, donde de alguna manera las distribuciones de las compensaciones de la República Argentina es imposible poder competir es imposible poder funcionar donde tan solo del 100% el 15 llega a las provincias del interior y yo creo que el gobierno nacional actual o el gobierno nacional que venga cualquiera fuese el signo político tiene que solucionar porque el problema no es solo Tucumán, en el transporte público hay muchas provincias que están teniendo serios problemas con el transporte público, así que yo creo que hay que ponerse a trabajar en firme porque a este transporte lo usan más de 600.000 tucumanos para ir a la escuela para ir a trabajar para hacer trámites decir es un servicio público muy importante y necesario.

“A partir del 29 octubre voy a eliminar el Pacto Social”, dijo Jaldo “En el próximo gobierno a partir del 29 de octubre cada municipio se va a tener que manejar con los recursos que por ley le corresponde, muchos dirán; “no me alcanza”, otros dirán “yo me voy a dar vuelta con eso”, seguramente la situación de los municipios será diferente uno de otro, van a tener que administrar los recursos de la provincia porque la situación viene complicada económica y financieramente; los intendentes se van a tener que manejar con los ingresos propios que por ley le corresponde que por supuesto la provincia va a estar predispuesta a escucharlos, la provincia va a estar predispuesta a darles una mano, pero eso del pacto social no continua en la nueva gestión, voy a dar instrucciones a economía que todos los días se transfiera por goteos diarios.

Por otro lado Jaldo dijo, “también cada uno de los municipios va a tener que tener una política tributaria municipal dentro de cada jurisdicción como lo tiene la provincia, porque muchos municipios no tienen una política tributaria municipal porque es más fácil que la provincia le mande por el pacto social a ponerse a diseñar una política tributaria y siempre van a tener un gobernador que viene del interior que fui 8 años ministro del interior que conoce la administración que de alguna manera trabajó con todos los intendentes es decir que vamos a tener una muy buena relación, cerro Jaldo.